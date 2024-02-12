Собчак подаст в суд на телеканал НТВ Собчак подаст в суд на телеканал НТВ из-за фильмов о ее жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Журналист и телеведущая Ксения Собчак решила подать в суд на телеканал НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода двухсерийного фильма о ней, рассказала она в своем Telegram-канале. По ее словам, сюжеты «Собчак. На личность» и «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак» — оскорбительная и «отчаянная натяжка совы на глобус».

Я решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства <...>. Весь фильм — отчаянная натяжка совы на глобус и фантазии в стиле «Экспресс-газеты», — написала журналистка.

Ранее MK.RU сообщал, что мировой суд Москвы в районе Крылатское наказал телеведущую Ксению Собчак за неуплату штрафа, выписанного Федеральной антимонопольной службой. По данным MK.RU, речь идет о нарушении закона «О рекламе» — она не уплатила штраф в размере пяти тысяч рублей, а затем не вносила эти деньги в течение 60 дней, из-за чего первоначальный штраф увеличился вдвое. MK.RU уточнил, что теперь телеведущая должна заплатить 10 тысяч рублей.

До этого журналистка пожаловалась на упадок духа. В последнее время она начала испытывать угнетенное настроение и плохо спит по ночам. Девушка пояснила, что страдает от чувства «рассыпавшейся жизни», которой «больше нет», потому что все друзья живут далеко, а глобальные цели куда-то делись.