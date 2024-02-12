Стало известно, как сейчас живет народный артист РСФСР Сергей Шакуров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шакуров

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах сейчас задействован актер, что известно про его личную жизнь?

Чем известен Шакуров

Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В 1961 он поступил в школу-студию при Центральном детском театре.

Известность актер получил после выхода фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих».

«Никита пробы не делал со мной. Мы с ним договорились еще за год до начала съемок, он меня остановил на Мосфильме и говорит: „Сергей, у меня есть интересный сценарий, и там есть для тебя роль. Поедешь в Чечню, в Грозный сниматься“? Я сказал, что с ним поеду, и у нас с ним все очень хорошо получилось», — вспоминал Шакуров.

Также он снимался в проектах «Сто дней после детства», «Вкус хлеба», «Наследница по прямой», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры», «Срок давности», «Друг», «Клюква в сахаре», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Брежнев», «О, счастливчик!», «Распутин», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Белая гвардия», «Великая», «Экипаж», «Пищеблок», «Оливье» и других. Всего в фильмографии Шакурова более 120 работ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Шакуров

Что известно о личной жизни Шакурова

Первой супругой Сергея Шакурова была актриса Наталья Оленева. В браке родился сын Иван, но вскоре пара развелась.

По слухам, причиной расставания стала неверность Шакурова. Тогда ему приписывали романы со многими коллегами, среди которых — Наталья Гундарева, Галина Беляева и Наталья Андрейченко.

Также говорили, что актер был влюблен в старшекурсницу Ларису Гузееву. В тот момент Эльдар Рязанов предложил артисту роль в «Жестоком романсе», и Шакуров якобы настоял, чтобы Гузееву тоже взяли в проект. В итоге Гузеева снялась в фильме и стала звездой, а Шакуров в ленте не появился, так как в театре Станиславского ставили спектакль про Сирано де Бержерака и он не мог его пропустить.

Второй раз артист тоже женился на коллеге — Татьяне Кочемасовой. В 1986 году у супругов родилась дочь Ольга. После развода родителей она перестала общаться с Шакуровым и даже поменяла отчество и фамилию.

Третья жена актера — продюсер Екатерина Бабалова, которая моложе его почти на 30 лет. В 2004 году у супругов родился сын Марат. Шакуров не хочет, чтобы наследник пошел по его стопам и стал артистом.

«Боже упаси, чтобы сын по моим стопам пошел! В мое время артисты были другие. Относились к ним по-другому. С уважением, что ли. А сейчас все в такой конвейер превратилось, что профессия обесценилась. Деньги — главное, а режиссер и актер ничего не значат. Но я, ребята, не жалею, что прожил большую, интересную жизнь в кино и театре. Разное случалось. Многим есть за что на меня обижаться, но ведь всем не будешь мил», — говорил он.

Чем Шакуров занимается сейчас

Сергей Шакуров продолжает творческую деятельность. В 2021 году он отметил 80-летний юбилей. С днем рождения артиста поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Шакуров обладает ярким драматическим талантом.

Сейчас актер задействован в спектаклях «Вредные привычки», «Папа», «Маленькие комедии» и «Калина красная».

В 2023 году он снялся в картинах «За Палыча!» и «Гид и большие соблазны». В скором времени также должны выйти проекты «Внутри убийцы», «Финал» и «Азбука Морзе» с участием Шакурова.

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