Музкритик назвал банальную причину отказа артистов от дуэта с SHAMAN Бабичев: артисты отказываются от дуэта с SHAMAN из-за зависти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ряд артистов отказываются от дуэта с Ярославом Дроновым (SHAMAN) из-за зависти, предположил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он объясняет это тем, что многие певцы десятилетиями не могут добиться того, что сделал Дронов за пару лет. При этом критик сомневается, что такое решение коллег по цеху больно ударит по карьере исполнителя.

Думаю, из-за зависти ряд артистов отказываются сотрудничать с SHAMAN. Банальная причина. Надо понимать: многие артисты десятилетиями работают на сцене, имеют огромный опыт, но даже близко не добились того, что сделал Дронов за последние пару лет, — говорит Бабичев.

В то же время, по мнению критика, для артиста уважение коллег — это не главное, важна любовь зрителей. Бабичев подчеркнул, что любовь зрителей по отношению к Дронову устойчива, так что переживать по этому поводу не нужно.

Что касается патриотизма, априори те, кто появляется на экране, выступают, дают концерты, — это по-любому патриотически настроенные люди. Не думаю, что дуэт с Дроновым будет показухой или у кого-то закрадется мысль, <...> что артист пропал и будет только про политику. Думаю, SHAMAN может сделать что-то новое, — заключает Бабичев.

Ранее продюсер Владимир Киселев заявил, что некоторые российские артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN, потому что не хотят стать его «свитой». В отличие от Бабичева, Киселев не считает, что другие исполнители завидуют Дронову. По его словам, SHAMAN ведет себя слишком амбициозно и зря так активно противопоставляет себя своим коллегам.