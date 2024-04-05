Стало известно, как сейчас живет и чем занимается актриса Эльвира Болгова

Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Эльвира Болгова

Актриса Эльвира Болгова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Болгова

Эльвира Болгова родилась 28 декабря 1975 года в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

В кино Болгова дебютировала в 1995 в картине «Бездна». Также она снималась в проектах «Сибирский спас», «Тесты для настоящих мужчин», «Простые истины», «Курортный роман», «Холостяки», «Герой нашего времени», «Молодой Волкодав», «Княжна Мери», «Два цвета страсти», «Однажды в провинции», «Остров ненужных людей», «Лекарство против страха», «Последняя жертва Анны», «Прятки», «Фемида», «Вы инопланетянин?» и других.

Всего в фильмографии артистки более 50 работ.

Что известно о личной жизни Болговой

Первым супругом Эльвиры Болговой был бизнесмен Кирилл Сокольский. Пара прожила вместе с 1998 по 2005 год, в браке родилась дочь Глафира.

«Когда родилась Глафира, мне было 22 и открылась истина — в детях весь смысл, а кто этого не знает и думает только о карьере — дураки беспросветные! Они слепы! Главное — вот это чудо в пеленках. Правда, едва дочке исполнилось три месяца, я вернулась в театр, начала репетировать новую пьесу. Однако Глашку далеко от себя не отпускала — няня приносила ее за кулисы и в перерывах я, кормящая мать, бежала к ребенку», — вспоминала актриса.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Эльвира Болгова

Вторым мужем Болговой стал режиссер рекламных роликов Антон Ананьин. В 2014 году у супругов родилась дочь Радомира. В 2019 году они развелись.

«Почему оба брака распались? Когда встаешь перед выбором: жить с мужчиной под одной крышей и скандалить каждый день или расстаться, но сохранить добрые отношения, — склоняешься ко второму варианту. Детям важно видеть, что между родителями мир, что относятся они друг к другу с уважением», — комментировала Болгова.

Сейчас артистка не распространяется о своей личной жизни.

Чем сейчас занимается Болгова

Эльвира Болгова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Слухи» и «Хомяк на мостовой».

В 2023 году актриса снялась в мини-сериале «Квартирка». Помимо этого, в ближайшее время должен выйти проект «В парке Чаир» с ее участием.

Также в прошлом году Болгова рассказала, что теперь преподает. Она открыла Актерскую школу Эльвиры Болговой, где обучает детей актерскому мастерству, технике речи, пластике и всем азам профессии актера.

«Когда-то в моей жизни присутствовало много тусовок. Однажды поняла, что веду довольно поверхностное существование, а суть как будто проплывает мимо. Решила послушать себя и уделила внимание внутреннему развитию, даже увлеклась этим. Теперь меня даже в соцсетях трудно найти. Сейчас больше принадлежу себе и предпочитаю не виртуальное, а живое общение», — делилась Болгова.

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