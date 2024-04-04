Первый канал, тайный роман, замужество: как живет актриса Юлия Зимина

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Юлия Зимина

Актриса и телеведущая Юлия Зимина прославилась благодаря сериалу «Кармелита». Как она живет сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Зимина

Юлия Зимина родилась 4 июля 1981 года в городе Красный Кут Саратовской области. Училась в Театральном институте Саратовской государственной консерватории им. Собинова.

«Меня звали работать в Белгород, в Самару, в Сызрань. „Нет, — думаю, — это не то, чего мне хочется“. И тут моя сокурсница Аня Телицына говорит: „Зимина, а поехали в Москву!“ Я ей так благодарна, потому что сама вряд ли решилась бы на такой риск», — делилась артистка.

В кино Зимина дебютировала в 2005 году в сериале «Кармелита».

«Я приехала подписать контракт на Люциту. Мне была интересна эта роль. Я так думала: Кармелита — положительная, но ведь отрицательные роли всегда интереснее играть, как-то больше динамики, характерности. Через несколько дней после подписания контракта мне звонят со студии и говорят, что хотели бы еще раз попробовать меня, но на роль Кармелиты. После еще одного прослушивания мне позвонил режиссер и сообщил, что я теперь — Кармелита. Естественно, я обрадовалась. Но все-таки первая, самая бурная радость была, когда меня утвердили на Люциту», — вспоминала актриса.

Также она снималась в картинах «Я сыщик», «Суд», «Кармелита: Цыганская страсть», «Воронины», «Непридуманное убийство», «Девушки в черном», «Братья по обмену», «Фейк: Береги себя», «Сказочный патруль», «Ивановы-Ивановы», «Три в одном — 5», «Некрасивая» и других. Всего в ее фильмографии на данный момент 28 работ.

С 2010 года Зимина ведет программу «Доброе утро» на Первом канале.

В 2013 году принимала участие в проекте «Ледниковый период — 4» в паре с фигуристом Петром Чернышевым.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Юлия Зимина в сериале «Монтекристо»

Что известно о личной жизни Зиминой

Актер Максим Щеголев в программе «Судьба человека» признался, что у него был тайный роман с Зиминой. На тот момент он был женат на Алле Казаковой. Супруги воспитывали двух дочек.

Роман Щеголева и Зиминой продлился три года.

«Пришел к жене и заявил о романе, сказав, что больше не хочу оставаться с ней. Так что инициатором разрыва стал я. Но наш союз с Аллой не был идеальным, многое мы не смогли преодолеть вместе. Зато я был честен и не играл», — заявил артист.

В 2015 году у Юлии Зиминой родилась дочь Симона. Имя отца наследницы актриса не раскрыла.

В 2020 году Зимина вышла замуж за боксера Дениса Новикова.

«Ребята, атас! Я вышла замуж сегодня. Он самый лучший на свете», — сообщила артистка.

Чем сейчас занимается Зимина

Юлия Зимина продолжает творческую деятельность. В 2023 году она снялась в сериале «Красный 5».

«Бываю и злой, и доброй. И беззащитной, и по-детски наивной, но при случае могу показать клыки», — делилась актриса.

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