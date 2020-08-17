Телеведущая Юлия Зимина вышла замуж

https://static.news.ru/photo/59ce9f88-e0b0-11ea-a809-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/yuliaziminaa

Популярная телеведущая и актриса Юлия Зимина, получившая широкую известность благодаря сериалу «Кармелита», поделилась радостной новостью со своими поклонниками. Сегодня она вышла замуж.

39-летняя звезда опубликовала в Instagram несколько кадров со свадьбы. Влюблённые предпочли скромную роспись. Невеста была в белом комбинезоне и фате. Жених предпочёл надеть классический пиджак и футболку, передаёт портал argumenti.ru.

Атас! Ребята, я вышла замуж! Он самый лучший на свете, — написала звезда сериала «Кармелита» в своём блоге.

Артистка не стала раскрывать имя своего избранника. Род его деятельности пока неизвестен.

Как ранее писал NEWS.ru, бывшая жена российского режиссёра Фёдора Бондарчука Светлана вышла замуж за бизнесмена Сергея Харченко. Торжественная церемония бракосочетания проходила в Гагаринском ЗАГСе Москвы. На представленном кадре Бондарчук запечатлена в белом платье из кружева с широкими рукавами. Её образ также дополнили распущенные волосы и нежный макияж. Что касается Харченко — он был в классическом чёрном смокинге и галстуке.