«Деффчонки», развод, похудение: как сейчас живет актриса Анастасия Денисова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анастасия Денисова

Актриса Анастасия Денисова прославилась благодаря сериалу «Деффчонки». Как она живет сейчас, чем занимается, почему развелась с мужем?

Чем известна Денисова

Анастасия Денисова родилась 17 мая 1985 года в Москве. Училась в ГИТИСе. Окончив его, была приглашена в Московский областной театр юного зрителя. Однако Денисову не устраивала зарплата, и она решила найти более прибыльную работу.

Тогда артистка устроилась секретарем, а затем перешла на должность, связанную с логистикой, в крупную иностранную компанию. Однако в 2012 году ее неожиданно пригласили в сериал «Деффчонки». Проект транслировался на канале ТНТ с 2012 по 2018 год.

«Моего портфолио не было ни в одном агентстве. В годы учебы в ГИТИСе я отнесла фотографии только на „Мосфильм“. И конечно, не надеялась, что их кто-то увидит. И вдруг звонок. Меня пригласили на кастинг сериала „Деффчонки“. Я чуть с ума не сошла! Обрадовалась. Но, с другой стороны, у меня налаживалась жизнь, я работала. Однако решила: схожу. Но когда мне дали сценарий и я прочитала описание героини Кати, которая работает секретаршей, я просто обомлела. Это ж я! Как будто меня кто-то подслушивал», — вспоминала Денисова.

Роль Кати Швиммер принесла ей известность. После этого актриса снялась в проектах «Девушка средних лет», «Гражданка Катерина», «Жизнь сначала», «Верность», «Любовь с доставкой на дом», «Меч Тосидзо» и других. Всего в ее фильмографии на данный момент 13 работ.

Фото: KinoAtis/Global Look Press Актриса Анастасия Денисова

Что известно о личной жизни Денисовой

В 19-летнем возрасте, во время учебы в ГИТИСе, Анастасия Денисова родила сына Юрия. Однако отношения с его отцом Владиславом у актрисы не сложились.

В 2015 году артистка вышла замуж за оператора и продюсера Богдана Осыку. Пара познакомилась во время съемок картины «Девушка средних лет». В конце 2023 года Денисова сообщила о разводе.

«Каждый пошел просто своей дорогой. Поменялись интересы, и каждый занимается своей жизнью и строит свою карьеру. Мы выбрали оба карьеру», — пояснила она.

Денисова также отметила, что пока не ищет новой любви, поскольку у нее есть другие глобальные цели.

«У меня есть глобальные цели: развитие своей личности, своих фильмов, своих актерских и сценарных работ. Поэтому у меня просто нет времени. Мужчиной же надо заниматься. А я всем своим уже всю душу отдала. Теперь все для себя, только для себя», — добавила актриса.

Как Денисовой удалось похудеть

Анастасия Денисова рассказывала, что, для того чтобы обрести стройность, обращалась за помощью к диетологу и подключала занятия в зале.

«К диете я добавила дважды в неделю тренировки, а недавно увлеклась новым фитнес-направлением Fit-n-go», — делилась артистка.

В результате ей удалось за полтора месяца похудеть с 70 до 55 килограммов.

Чем сейчас занимается Денисова

Анастасия Денисова продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектакле «Китайские сказки круглый год».

В 2023 году артистка снялась в мини-сериале «Другой мужчина». В скором времени также должен выйти проект «Зонтик для подруг» с ее участием.

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