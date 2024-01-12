«Потом родился сын»: Разин рассказал, как бросил беременную жену Разин рассказал, как бросил беременную гражданскую жену в 1984 году

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Андрей Разин

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказал о первой гражданской жене Ирине из Нижнего Новгорода, которую он бросил во время беременности в 1984 году. По его словам, от отношений с женщиной у него родился сын, которому сейчас 40 лет.

Задают вопросы по поводу моей первой супруги. Да, действительно всё, что было показано в художественном фильме «Ласковый май» 2008 году, правда. Всё правда про мою первую супругу Ирину. Она сейчас живет в Нижнем Новгороде. Сын наш живет в Петербурге. Это действительно был мой первый гражданский брак, но от него родился ребенок. И я уехал в 1984 году, в декабре месяце, когда Ирина уже была беременна, потом родился сын Илья, — признался Разин.

Ранее он заявил, что после его проклятия певица Лолита Милявская «творчески умерла» и ее «покарал Бог». По словам артиста, из всех участников скандальной «голой» вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой спасся только певец Дима Билан. Это, по мнению Разина, напрямую связано с тем, что артист не стал принимать участия в концерте памяти Юры Шатунова в «Крокус Сити Холле» 17 октября 2023 года.

До этого Разин назвал негодяями артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холле» в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть их семьи. По словам Разина, трибьют «приговорен высшими силами», поэтому он будет по пятницам проклинать предков и потомков каждого из вышедших на сцену музыкантов, среди которых Лариса Долина, Николай Басков, Алсу, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, SHAMAN, Игорь Крутой, Татьяна Буланова и многие другие.