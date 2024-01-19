Машков, осуждение СВО, отъезд из РФ: куда пропала актриса Таисия Вилкова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Таисия Вилкова

Актриса театра и кино Таисия Вилкова наиболее известна по ролям в проектах «Деффчонки» и «Гоголь». Как она живет сейчас, в каких проектах задействована, что говорила про спецоперацию?

Чем известна Вилкова

Таисия Вилкова родилась 25 октября 1996 года в Москве. Ее мама — актриса и продюсер Дарья Гончарова, папа — актер театра и кино Александр Вилков.

Родители Вилковой развелись, когда ей было восемь лет. После этого у нее появился отчим — актер Михаил Полосухин.

В кино она впервые появилась в семилетнем возрасте — в сериале «Звезда эпохи» в 2005 году. После окончания школы Вилкова поступила в Школу-студию МХАТ.

Актриса снималась в проектах «Фотограф», «Выкрутасы», «Деффчонки», «Склифосовский», «Серьезные отношения», «Чемпионы», «Григорий Р.», «Фарца», «Гоголь», «Гоголь. Начало», «Елки новые», «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть», «Гекко», «Вишневый сад», «6 лет без секса», «Доктор Лиза», «Предложение», «Непослушник», «Алиса не может ждать» и других. Всего в ее фильмографии более 50 работ.

«Я привыкла не спать, не есть, а работать и получать от этого удовольствие. С детства родители-артисты меня предостерегали: в этой профессии не будет легко. Может, повезет, или наоборот. Был, естественно, какой-то период сомнений, но на самом деле я всегда знала, кем хочу стать. А потом и не было самого момента выбора. Я просто стала сниматься, а затем поступила в Школу-студию. Зачем тут думать, когда тебе само все в руки идет, такое желанное и долгожданное», — делилась артистка.

В 2020 году Таисия Вилкова вышла замуж за актера и режиссера Семена Серзина, который старше ее на 10 лет. В том же году у пары родилась дочь Серафима.

Что за трагедия произошла в жизни Вилковой

Отец Таисии Вилковой, заслуженный артист России Александр Вилков, умер 7 октября 2014 года. Звезда «Гоголя» признавалась, что тяжело переживала утрату.

«У меня вообще запоздалая была реакция, очень заторможенная. Но потом, где-то через полгода, меня страшно прорвало. Да, вообще. Я как бы была в таком очень... Ну, не в очень хорошем состоянии. И как-то это все наложилось с экзаменами, со всем этим. И, в общем, я даже... Ну, эта история была какая-то неконтролируемая. Я злилась на себя, потому что никак не могла собраться», — рассказывала Вилкова в программе «Однажды».

Что Вилкова говорила про Машкова

Таисия Вилкова рассказывала, что познакомилась с народным артистом России Владимиром Машковым на съемках сериала «Григорий Р.». Она признавалась, что всегда хотела поработать с ним.

«Когда Машков дал согласие на съемки, я была счастлива. Очень хотелось с ним поработать», — вспоминала актриса.

Вилкова отметила, что на первую репетицию с Машковым приехала раньше и ждала его в гримерке. Артистка сильно волновалась, поскольку от него зависела ее судьба в проекте.

«Помню, Машков вошел очень стремительно, резко, сразу же заполнив собой все пространство. Увидел меня. На моем свитере была изображена буква А, и Владимир Львович, протянув мне руку, сказал: «Привет, А! Володя», — поделилась Вилкова.

После этого, по словам актрисы, Машков сел напротив нее и стал пристально смотреть. Это заставило Вилкову покраснеть.

При этом артистка подчеркнула, что с благодарностью вспоминает работу с Машковым, поскольку он многому ее научил.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Таисия Вилкова

Что Вилкова говорила про спецоперацию

В апреле 2022 года Таисия Вилкова в соцсетях заявила, что Россия якобы посылает «своих мужчин на смерть», «разваливает экономику» и «арестовывает тысячами несогласных». Также артистка сообщила, что «гордится своими коллегами, которые высказываются».

После этого пользователи Сети призвали проверить публикации Вилковой на экстремизм. Тогда актриса удалила посты, передает Regnum.

Кроме того, после начала спецоперации Вилкова вместе с мужем и дочерью уехала из России, но спустя три месяца вернулась и продолжила работу.

Чем сейчас занимается Вилкова

Таисия Вилкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Али Баба и разбойники» и «Катапульта».

В 2023 году актриса снялась в драме «Рыжий». В этом году ожидается премьера сериала «УГРОза: Трепалов и Кошелек» с ее участием.

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