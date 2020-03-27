Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж. Её избранником стал театральный режиссёр, драматург и актёр Семён Серзин.
23-летняя Вилкова и 32-летний Серзин зарегистрировали брак в Тверском отделении загса города Москвы 27 марта,
Как писал NEWS.ru, Таисия Вилкова приняла участие в проекте музыканта и продюсера Василия Зоркого, призванном поддержать тех, кто решил не покидать дом из-за пандемии коронавируса. Начиная с 18 марта несколько артистов будут читать сказки в прямом эфире на своих страницах в Instagram.
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