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10 июля 2025 в 12:48

Экс-солист MBAND раскрыл, когда планирует сыграть свадьбу

Певец Кид рассказал, что определится с датой свадьбы после подготовки к событию

Артем Кид Артем Кид Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-участник группы MBAND Артем Кид рассказал в интервью «Леди Mail», что вместе со своей избранницей определится с точной датой свадьбы после подготовки к предстоящему событию. Певец сделал предложение возлюбленной в прошлом году.

Сегодня мы думаем над датой и местом ее проведения. Хотим, чтобы все было безупречно: красиво, торжественно, стильно. Хочется, чтобы сам день свадьбы прошел именно так, как задумает любимая. Осталось найти время, чтобы углубиться в подготовку, — признался Кид.

По его словам, сейчас каждый в паре занят работой и профессиональными проектами. Времени поразмыслить о торжестве у возлюбленных практически не остается, посетовал Кид. Он также добавил, что, вероятнее всего, предстоящая свадьба соберет не меньше полутысячи человек.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев и его избранница — дизайнер Екатерина Тулупова подали заявление в ЗАГС на регистрацию брака. Пара запланировала свадьбу на осень. После торжества молодожены собираются отправиться в путешествие.

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