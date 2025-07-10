Экс-солист MBAND раскрыл, когда планирует сыграть свадьбу Певец Кид рассказал, что определится с датой свадьбы после подготовки к событию

Экс-участник группы MBAND Артем Кид рассказал в интервью «Леди Mail», что вместе со своей избранницей определится с точной датой свадьбы после подготовки к предстоящему событию. Певец сделал предложение возлюбленной в прошлом году.

Сегодня мы думаем над датой и местом ее проведения. Хотим, чтобы все было безупречно: красиво, торжественно, стильно. Хочется, чтобы сам день свадьбы прошел именно так, как задумает любимая. Осталось найти время, чтобы углубиться в подготовку, — признался Кид.

По его словам, сейчас каждый в паре занят работой и профессиональными проектами. Времени поразмыслить о торжестве у возлюбленных практически не остается, посетовал Кид. Он также добавил, что, вероятнее всего, предстоящая свадьба соберет не меньше полутысячи человек.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев и его избранница — дизайнер Екатерина Тулупова подали заявление в ЗАГС на регистрацию брака. Пара запланировала свадьбу на осень. После торжества молодожены собираются отправиться в путешествие.