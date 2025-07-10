Жених поехал за обручальными кольцами и не дожил до свадьбы

Жених поехал за обручальными кольцами и не дожил до свадьбы В Великобритании жених поехал за обручальными кольцами и разбился в аварии

В британском городе Челмсфорд жених не дожил до свадьбы из-за уснувшего водителя, сообщает Essex Live. Отмечается, что 44-летний Энди Рейнер поехал с друзьями на мотоциклах за обручальными кольцами, но попал в аварию.

Жениха сбил водитель мини-автобуса Уилл Дохматоб. Мужчина уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Рейнер погиб на месте. Невеста погибшего рассказала, что тот был добрым и заботливым, а также старался всегда помогать нуждающимся.

Ранее на свадьбе в Бразилии 25-летний школьный учитель Густаво Шмитц потерял сознание, когда вместе с невестой стоял у алтаря. По словам жениха, он пришел в шок от ее красоты и почувствовал сильную слабость. Незадолго до церемонии жених предупреждал окружающих его людей о плохом самочувствии, однако ему не поверили, потому что «он постоянно шутит».

До этого родственники невесты расправились с женихом на свадьбе в городе Гхазипур в индийском штате Уттар-Прадеш. Свадебная процессия шла под громкую музыку по улицам, когда среди гостей вспыхнул спор из-за танцев.