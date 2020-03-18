Музыкант и продюсер Василий Зоркий запустил проект, призванный поддержать тех, кто решил не покидать дом из-за пандемии коронавируса. Начиная с 18 марта несколько российских актёров будут читать сказки в прямом эфире на своих страницах в Instagram.
В акции приняли участие Анатолий Белый, Александра Ревенко, Григорий Служитель, Таисия Вилкова, Мария Шалаева и Ирина Старшенбаум. О начале чтений Зоркий
Подключайтесь и расскажите друзьям! Будьте здоровы! Оставайтесь дома, и да будет всё хорошо! — написал продюсер.
Чтение сказок будет начинаться каждый день в 20:00 мск.
Как писал NEWS.ru, ирландский музыкант Пол Хьюсон, известный как Боно из группы U2, поддержал песней итальянцев, которые сейчас находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Он посвятил композицию ирландскому празднику, Дню святого Патрика.
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