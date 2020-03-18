Представители Джонни Деппа предоставили суду запись его разговора с экс-супругой Эмбер Хёрд, в ходе которого она рассказывает, что ударила актёра дверью по лицу.

По данным Page Six, на записи слышно, как Депп говорит, что получил по голове углом двери, после чего бывшая жена ещё раз ударила его. Я получил по голове чёртовым углом...