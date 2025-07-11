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11 июля 2025 в 12:07

Возлюбленная с розами, рыдающая экс-жена: как проходят похороны Старовойта

Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru

На Смоленском кладбище в Петербурге проходят похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Проститься с ним пришла его 25-летняя возлюбленная Полина Копылова. Заплаканная девушка держала в руках большой букет красных роз. Помощница бывшего губернатора Курской области прошептала над гробом слова любви.

На похоронах присутствуют близкие, друзья и коллеги Старовойта — всего пришли около 150 человек. В частности, среди них губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Алтая Андрей Турчак. Похороны проходят под усиленной охраной полиции и сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в Москве состоялась церемония прощания со Старовойтом. Проводить политика в последний путь пришли члены правительства — вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр цифрового развития Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов.

Кадры с похорон Старовойта — в фотогалерее NEWS.ru.

Церемония похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище
Церемония похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской академии образования Ольга Васильева (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской академии образования Ольга Васильева (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Светлана Старовойт (бывшая жена) перед началом церемонии похорон Романа Старовойта
Светлана Старовойт (бывшая жена) перед началом церемонии похорон Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова (в центре) на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова (в центре) на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (справа налево на первом плане) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (справа налево на первом плане) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Светлана Старовойт (бывшая жена) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Светлана Старовойт (бывшая жена) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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