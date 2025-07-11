Возлюбленная с розами, рыдающая экс-жена: как проходят похороны Старовойта

Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта

Возлюбленная с розами, рыдающая экс-жена: как проходят похороны Старовойта

На Смоленском кладбище в Петербурге проходят похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Проститься с ним пришла его 25-летняя возлюбленная Полина Копылова. Заплаканная девушка держала в руках большой букет красных роз. Помощница бывшего губернатора Курской области прошептала над гробом слова любви.

На похоронах присутствуют близкие, друзья и коллеги Старовойта — всего пришли около 150 человек. В частности, среди них губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Алтая Андрей Турчак. Похороны проходят под усиленной охраной полиции и сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в Москве состоялась церемония прощания со Старовойтом. Проводить политика в последний путь пришли члены правительства — вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр цифрового развития Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов.

Кадры с похорон Старовойта — в фотогалерее NEWS.ru.