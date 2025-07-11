Возлюбленная с розами, рыдающая экс-жена: как проходят похороны Старовойта
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
На Смоленском кладбище в Петербурге проходят похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Проститься с ним пришла его 25-летняя возлюбленная Полина Копылова. Заплаканная девушка держала в руках большой букет красных роз. Помощница бывшего губернатора Курской области прошептала над гробом слова любви.
На похоронах присутствуют близкие, друзья и коллеги Старовойта — всего пришли около 150 человек. В частности, среди них губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Алтая Андрей Турчак. Похороны проходят под усиленной охраной полиции и сотрудников транспортной безопасности.
Ранее в Москве состоялась церемония прощания со Старовойтом. Проводить политика в последний путь пришли члены правительства — вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр цифрового развития Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов.
Кадры с похорон Старовойта — в фотогалерее NEWS.ru.
Церемония похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской академии образования Ольга Васильева (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Светлана Старовойт (бывшая жена) перед началом церемонии похорон Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова (в центре) на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (справа налево на первом плане) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Светлана Старовойт (бывшая жена) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС