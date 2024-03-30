«Я не молчу об СВО, а плачу от безысходности»: как живет Мария Миронова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Миронова

Народная артистка России Мария Миронова активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Миронова

Мария Миронова родилась 28 мая 1973 года в Москве в семье актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Училась в театральном училище им. Щукина, но после рождения сына в 1993 году перевелась во ВГИК.

Миронова снималась в проектах «Олигарх», «Теория запоя», «Ночной дозор», «Гибель Империи», «Никто, кроме нас...», «Москва, я люблю тебя!», «Личное дело майора Баранова», «Три мушкетера», «Родина», «Следователь Тихонов», «Холоп», «Обратная связь», «Родитель», «Кукольник» и других. Всего в ее фильмографии более 70 работ.

«Я — сторонница американской формулы успеха: хочешь чего-то — добивайся. Не жди благосклонности судьбы — иди и делай свое счастье», — говорила актриса.

Что известно о личной жизни Мироновой

Первый раз Мария Миронова вышла замуж в 1992 году — за медиаменеджера Игоря Удалова. В 1992 году у пары родился сын Андрей. В 1999 году супруги развелись.

«С отцом Андрея в прекрасных отношениях. Я никогда не разводилась травматично — это моя позиция. Считаю, если развод происходит травматично, то зачем разводиться? Значит, что-то не решено. Для меня приемлем развод только тогда, когда все происходит спокойно и эволюционным путем. Есть дети или нет — неважно, просто это моя личная карма, за которую несу ответственность. Любые травмы происходят же от облома наших ожиданий, но никто ничего не должен!» — делилась Миронова.

Вторым супругом актрисы был политик Дмитрий Клюков.

Миронова также состояла в отношениях с сыном народной артистки России Любови Полищук Алексеем Макаровым. По данным СМИ, влюбленные были расписаны, однако Миронова эту информацию отрицала.

СМИ сообщали, что сейчас Миронова замужем за актером Андреем Сорокой, который младше ее на 19 лет. В 2019 году, в 46-летнем возрасте, актриса стала мамой второй раз — у нее родился сын Федор. При этом Миронова опровергла информацию об отношениях с Сорокой.

«Мой муж — директор по развитию крупной компании, которая очень известна на офтальмологическом рынке. Я всю жизнь не любила личное выставлять, и у меня в семье никто этого не любит, сын Андрей, кстати, тоже. Никто не хочет себя демонстрировать», — комментировала она.

Также Миронова заявляла, что не пользовалась процедурой ЭКО.

«Когда я открыто обо всем рассказала, чтобы избежать кривотолков, вдруг на меня обрушился поток нелепых версий и предположений. Озвучили и версию о суррогатном материнстве. Но это полный абсурд. У меня все получилось естественно, хотя я уважаю женщин, которые ради ребенка идут на ЭКО, на гормональную терапию. Но для меня это неприемлемо, я консерватор и трусиха, считаю, что гормональная терапия для здоровья не проходит бесследно», — сообщала актриса.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Мария Миронова

Что Миронова говорила о спецоперации

Мария Миронова отмечала, что родилась в России и не может предать или оставить родину. При этом она уважительно относится к людям из других стран.

«У каждого человека есть место его любви, то место, которое никогда невозможно оставить или предать, и это глубоко в сердце. Я родилась в России, тут родились мои дети, тут могилы моих родителей. Для меня это место — особенное, место моей силы. Но я глубоко уважаю других людей, и их миллионы, и миллиарды, которые родились в других местах и странах. Я плачу, потому что не могу разделить! Я не могу сказать, что одни „достойны“, а другие — нет... Как мне кажется, важно сейчас только одно — оставаться людьми. Не уничтожать своим „мнением“ ближнего своего», — комментировала она.

При этом артистка открыто не высказывала свое мнение по поводу проведения спецоперации. Но на вопрос подписчиков о ее нежелании комментировать происходящие события она отреагировала эмоционально.

«Я не молчу. Я плачу от безысходности. Я сказала одной из первых. И не один раз. Не хотят видеть и слышать. Когда захотят, думаю, уже будет поздно», — признавалась Миронова.

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Лия Ахеджакова (слева) и Мария Миронова на церемонии прощания с народным артистом РСФСР режиссером Глебом Панфиловым

Как Миронова поддерживала Ахеджакову

Мария Миронова в 2023 году встала на защиту народной артистки РФ Лии Ахеджаковой, которая активно критикует спецоперацию.

«Лия Меджидовна — удивительный человек. Мне не нравится то, что пытаются обижать и даже травить Ахеджакову. Она и другие советские артисты — наша история, и плевать в этот колодец, я считаю, неправильно. Что бы ни говорил человек, какую бы точку зрения он ни озвучил — мы должны уважать и почитать его. Это чувство такта, которое, к сожалению, многими утеряно», — заявляла она.

Также Миронова сообщала, что поддерживает связь с коллегами, которые уехали из России после начала СВО.

«Они за границей живут очень по-разному. Нельзя говорить однозначно, потому что это судьба каждого человека, его выбор. Только время рассудит, правильно ли поступили люди, которые уехали из России. Я очень люблю свою страну. И не считаю, что те люди, которые с чем-то не соглашаются, ее не любят», — высказывалась актриса.

Чем сейчас занимается Миронова

Мария Миронова продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектаклях «Шут Балакирев» и Woman.

В 2023 году артистка снялась в картинах «Холоп-2», «Гид и большие соблазны», «Сама виновата?», «Загадай любовь» и «Осьминог». В 2024 году вышли сериалы «Постучись в мою дверь в Москве» и «Беспринципные чтения. Истории про мам» с ее участием.

В скором времени также можно будет увидеть проекты «Роднина» и «Берлинская жара», в которых приняла участие Миронова.

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