Бездетность, смерть матери, съемки в кино: как живет актер Сергей Дорогов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Дорогов

Актер Сергей Дорогов прославился благодаря скетч-шоу «6 кадров». Как он живет сейчас, в каких проектах снимается?

Чем известен Дорогов

Сергей Дорогов родился 12 сентября 1959 года в Щучинске. Окончил Воронежский Государственный Институт искусств по специальности актер театра и кино.

В кино он дебютировал в 1992 году в картине «Кешка и маг». Также Дорогов снимался в проектах «Дружок», «Сочинение ко дню победы», «Неотложка», «Возвращение Мухтара», «Виола Тараканова», «На углу, у Патриарших 4», «Любовь-морковь», «Кадетство», «6 кадров», «Папины дочки», «Тариф Новогодний», «Воронины», «Где живет Надежда», «ВСЛУХ!» и других.

Всего в фильмографии артиста более 40 работ.

Что известно о личной жизни Дорогова

Сергей Дорогов женат на женщине по имени Татьяна. Он познакомился с ней в «Сатириконе», где он служил актером, а она — работала гримером. Пара поженилась в 2002 году.

«Мы с Таней работали вместе в театре. Помню, у нее был тогда день рождения в театре. И как-то мы друг на друга чуть-чуть по-другому посмотрели. Вот так все началось и продолжается уже столько лет. Решили расписаться, когда мне было уже за 40. Работница ЗАГСа долго листала мой паспорт. Один раз пролистала, второй. Вижу, что она раздражается. Я говорю: „Что вы там ищете?“ Она: „Да я не понимаю, где печать“. Я говорю: „Да вы что, я в первый раз“. Она: „Да ладно?!“ Работница искала печать о разводе, потому что я был уже в возрасте», — вспоминал артист.

Общих детей у Дорогова и супруги нет. При этом дочь Татьяны от первого брака Анну он полюбил и воспитал как родную. Девушка тоже стала гримером.

«Общих детей нет. Ну, не срослось, так получилось. В 90-е были страшные годы, поэтому мы откладывали, все позже, позже, тогда все выживали. Но у нас была Анюта, то есть я не чувствовал себя отцом без детей, у меня была и есть дочь. Бог скорее не дал, а не наказал», — рассказывал актер в программе «Судьба человека».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Сергей Дорогов

Какую семейную трагедию пережил Дорогов

Сергей Дорогов потерял маму в начале 90-х. Из-за давней травмы у женщины диагностировали меланому с метастазами в почки, и, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

«У меня день рождения 12 сентября, и я помню, как маме было плохо. Она держалась из последних сил, чтобы не умирать в мой день рождения, не портить праздник. А на следующий день ее не стало. За несколько лет до этого она наступила на гвоздь, когда была в гостях у родственников на даче. Тогда рану обработали, все прошло, а через год случилось нагноение. Врачи вырезали, зашили, а после ситуация повторилась. Через какое-то время мы прошли обследование, и ей поставили диагноз меланома с метастазами в почки. Врачи сказали мне, что бессильны, и у нее осталось несколько недель, может месяцев. Так и произошло», — вспоминал актер.

Чем сейчас занимается Дорогов

Сергей Дорогов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Идеальный муж», «Настоящий артист», «Измайловский парк», «Женихи по объявлению», «Женитьба», «Любовь и голуби», «Соседи, или Хочу на Сейшелы», «Ирония любви» и «Идеальная жена».

Также Дорогов снимается в кино. В скором времени должны выйти картины «По зову сердца» и «День отца» с его участием.

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