«Холоп», вес в 130 кг, слова об отце: где сейчас актер Кирилл Нагиев

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Кирилл Нагиев

Актер Кирилл Нагиев — сын телеведущего Дмитрия Нагиева. Чем он известен, в каких проектах снимался?

Чем известен Нагиев

Кирилл Нагиев родился 31 августа 1989 года в Санкт-Петербурге в семье актера Дмитрия Нагиева и ведущей радиостанции «Европа Плюс» Алисы Шер.

«Я очень тяжело пережил развод родителей. Но я все равно верю, что, если встретишь своего человека, с ним можно прожить всю жизнь», — признавался Нагиев-младший.

В 2007 году он стал студентом Школы-студии МХАТ, но через два года перевелся в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

В кино артист дебютировал в 2007 году в сериале «Папины дочки». Также он снимался в картинах «Безмолвный свидетель — 3», «Интерны», «Столица греха», «Бежать», «Каменская-6», «Лекарство против страха», «Принц Сибири», «Испанец», «Текст», «Холоп», «257 причин, чтобы жить», «ЧУМА!», «The Телки» и других.

Всего в фильмографии Нагиева более 40 работ.

Что известно о личной жизни Нагиева

С 2010 года Кирилл Нагиев состоит в отношениях с графическим дизайнером Юлией Мельниковой.

«В девушках мне не нравится отсутствие чувства юмора. Серьезность. Безвкусица. Четкого внешнего типажа у меня нет. Гораздо важнее — общий фундамент. Надо, чтобы мы в детстве смотрели одни и те же фильмы», — рассказывал он.

В 2023 году Дмитрий Нагиев сообщил, что у его сына родился ребенок и он теперь стал дедушкой.

«Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще. Мне просто важно, чтобы дети росли», — заявил он.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Дмитрий и Кирилл Нагиевы

Почему Нагиев отказался от участия в шоу «Холостяк»

Кириллу Нагиеву предлагали стать участником проекта «Холостяк» на канале ТНТ, однако он отказался.

«Я не хочу ширпотребством заниматься ни в кино, ни в литературе — ни в чем. Я это для себя делаю, не ради хайпа. Отказался от всех сезонов „Холостяка“. Каждый раз они сперва звонят мне, но я не хочу. Эти „Звезды на льду“, „Звезды в аду“... Не хочу сидеть на этих передачах, быть связанным как-то с телевизором. Ни разу в жизни не снимался с отцом. Я никогда не хотел, чтобы кто-то даже подумал, что меня протежируют или я зажравшийся. Нет, я вырос в Купчино, как и все», — объяснял артист.

Как Нагиев смог похудеть

В 23-летнем возрасте Кирилл Нагиев весил 130 кг, поскольку слишком налегал на фастфуд.

«В какой-то момент я устал от театра. Тогда я весил 130 кг и не понимал, кого я могу играть», — вспоминал актер.

Тогда он купил собаку и ежедневно ходил с ней гулять.

«Потом перестал мясо есть, в Индию уехал и стал заниматься скайсерфингом», — делился Нагиев.

В итоге ему удалось похудеть на 40 кг.

Чем Нагиев занимается сейчас

Кирилл Нагиев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Бесы», «Ревизор» и «Валентин и Валентина».

В 2023 году актер снялся в картинах «Холоп-2», «Иные» и «Короче, план такой». В ближайшее время также должен выйти триллер «Декабрь» с его участием.

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