«Кинопоиск» представил первый трейлер сериала «Спойлер». Политический триллер снял режиссер Дмитрий Тюрин по сценарию писателя Сергея Минаева. Что известно о сюжете ленты, когда премьера, какие новости о картине выходили?
О чем сериал «Спойлер», когда и где выйдет
Сериал расскажет зрителям о предвыборной гонке в несуществующем российском регионе и о границах дозволенного на пути к власти.
В центре сюжета — история о бизнесмене Андрее Оболенском, который против своей воли с подачи ведущего политтехнолога страны становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого в выборах в некой Куйбышевской области. Перед главным героем будет поставлена задача оттянуть голоса у основного конкурента и сняться с выборов в пользу действующего губернатора. Однако он «войдет во вкус игры» и начнет действовать по своим правилам.
«Современная политика — как игра в шахматы: комбинаций множество, и каждый ход меняет расстановку фигур на доске», — говорится в синопсисе.
Всего в сериале 10 серий по 50 минут. Премьера первых эпизодов состоится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 18 апреля. Сегодня, 29 марта, на сервисе состоялась официальная презентация трейлера «Спойлера». По данным платформы, рейтинг ожидания ленты составляет 97%.
Кто работал над сериалом, актерский состав
Режиссером сериала выступил Дмитрий Тюрин. Под его руководством также выходили проекты «Триггер» и второй сезон «Эпидемии». Сценарист и креативный продюсер — Сергей Минаев, ранее работал над лентами «Золотое дно», «The Tелки». Он сообщил, что в сюжет сериала легла история самых сильных человеческих страстей — любви и власти.
«Мы постарались написать историю самых сильных человеческих страстей — любви и власти. Каждый из наших героев, движимый этими двумя чувствами, разрушает все на своем пути, сжигает себя дотла, чтобы в конце пути сделать выбор между победой и одиночеством», — рассказал Минаев.
В главных ролях снялись актеры: Максим Матвеев (Андрей Оболенский) , Алексей Гуськов (губернатор), Артем Михалков (конкурент Морозов), Светлана Ходченкова (политтехнолог). Также в ленте появятся Олег Меньшиков, Семен Штейнберг, Сергей Газаров, Юлия Снигирь, Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Александра Урсуляк, Ася Громова.
Какие еще ожидаются кинопремьеры
На новой прокатной неделе в кинотеатрах выйдет психологический детектив «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн. Премьера запланирована на 28 марта. Комедия расскажет о домохозяйках. У них есть успешный муж и сыновья, но их жизнь кардинально изменит неожиданная трагедия.
Также 28 марта на больших экранах выйдут фильмы «Ненормальный» с Александром Яценко и «Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой. Первая лента расскажет о судьбе восьмилетнего мальчика Коли, которому диагностировали редкое генетическое заболевание. Сюжет второй картины построен на истории брака москвички. Она вышла замуж за мужчину, который расписался с ней только из-за столичной прописки и типовой хрущевки на окраине, но неожиданно в ее жизни появится еще один мужчина.
Также на днях стало известно, что в Турции решили снять ремейк одной из самых кассовых российских комедий «Холоп». Сюжет киноленты будет разворачиваться вокруг избалованного наследника Мете, который живет в крупнейшем городе Турции Стамбуле. Молодой человек окажется на «перевоспитании» в османском городе XVI века, откуда отправится в морское путешествие и столкнется с пиратами.
Съемки предположительно начнутся летом 2024 года. Для создания исторической атмосферы зрителям представят те же локации, которые можно увидеть в мелодрамах «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул».
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