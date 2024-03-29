Сериал «Спойлер»: сюжет, когда выйдет, актеры, почему его ждут россияне

Фото: «Кинопоиск»

Кадр из сериала «Спойлер»

«Кинопоиск» представил первый трейлер сериала «Спойлер». Политический триллер снял режиссер Дмитрий Тюрин по сценарию писателя Сергея Минаева. Что известно о сюжете ленты, когда премьера, какие новости о картине выходили?

О чем сериал «Спойлер», когда и где выйдет

Сериал расскажет зрителям о предвыборной гонке в несуществующем российском регионе и о границах дозволенного на пути к власти.

В центре сюжета — история о бизнесмене Андрее Оболенском, который против своей воли с подачи ведущего политтехнолога страны становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого в выборах в некой Куйбышевской области. Перед главным героем будет поставлена задача оттянуть голоса у основного конкурента и сняться с выборов в пользу действующего губернатора. Однако он «войдет во вкус игры» и начнет действовать по своим правилам.

«Современная политика — как игра в шахматы: комбинаций множество, и каждый ход меняет расстановку фигур на доске», — говорится в синопсисе.

Всего в сериале 10 серий по 50 минут. Премьера первых эпизодов состоится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 18 апреля. Сегодня, 29 марта, на сервисе состоялась официальная презентация трейлера «Спойлера». По данным платформы, рейтинг ожидания ленты составляет 97%.

Кто работал над сериалом, актерский состав

Режиссером сериала выступил Дмитрий Тюрин. Под его руководством также выходили проекты «Триггер» и второй сезон «Эпидемии». Сценарист и креативный продюсер — Сергей Минаев, ранее работал над лентами «Золотое дно», «The Tелки». Он сообщил, что в сюжет сериала легла история самых сильных человеческих страстей — любви и власти.

«Мы постарались написать историю самых сильных человеческих страстей — любви и власти. Каждый из наших героев, движимый этими двумя чувствами, разрушает все на своем пути, сжигает себя дотла, чтобы в конце пути сделать выбор между победой и одиночеством», — рассказал Минаев.

В главных ролях снялись актеры: Максим Матвеев (Андрей Оболенский) , Алексей Гуськов (губернатор), Артем Михалков (конкурент Морозов), Светлана Ходченкова (политтехнолог). Также в ленте появятся Олег Меньшиков, Семен Штейнберг, Сергей Газаров, Юлия Снигирь, Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Александра Урсуляк, Ася Громова.

Фото: «Кинопоиск» Кадр из сериала «Спойлер»

Какие еще ожидаются кинопремьеры

На новой прокатной неделе в кинотеатрах выйдет психологический детектив «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн. Премьера запланирована на 28 марта. Комедия расскажет о домохозяйках. У них есть успешный муж и сыновья, но их жизнь кардинально изменит неожиданная трагедия.

Также 28 марта на больших экранах выйдут фильмы «Ненормальный» с Александром Яценко и «Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой. Первая лента расскажет о судьбе восьмилетнего мальчика Коли, которому диагностировали редкое генетическое заболевание. Сюжет второй картины построен на истории брака москвички. Она вышла замуж за мужчину, который расписался с ней только из-за столичной прописки и типовой хрущевки на окраине, но неожиданно в ее жизни появится еще один мужчина.

Также на днях стало известно, что в Турции решили снять ремейк одной из самых кассовых российских комедий «Холоп». Сюжет киноленты будет разворачиваться вокруг избалованного наследника Мете, который живет в крупнейшем городе Турции Стамбуле. Молодой человек окажется на «перевоспитании» в османском городе XVI века, откуда отправится в морское путешествие и столкнется с пиратами.

Съемки предположительно начнутся летом 2024 года. Для создания исторической атмосферы зрителям представят те же локации, которые можно увидеть в мелодрамах «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул».

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