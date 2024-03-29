Филипп Киркоров: последние новости 29 марта, шутка Галкина, проблемы с ФНС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров открыл концерт «Русского радио», который был организован в поддержку жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, как над ним пошутил юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

На каком концерте выступил Киркоров

«Русское радио» провело марафон в поддержку пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Концерт прошел 27 марта, открыл его Филипп Киркоров. Всего в нем приняло участие более 40 артистов.

Поп-король отметил, что открыть данное мероприятие — это большая ответственность в такой трагичный момент.

«Я, как артист, могу сегодня только петь. Петь о любви, о добре», — сказал Киркоров.

Ранее музыкант выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим в теракте, также сообщил, что готов оказать помощь владельцу «Крокуса», бизнесмену Аразу Агаларову и его сыну, певцу Эмину Агаларову, бывшему вице-президенту компании.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова. Для нас, для артистов, „Крокус Сити Холл“, концертный зал им. Муслима Магомаева, это наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас как никогда мы должны все сплотиться. Эмин, Араз, я буду всегда рядом. Страшный вечер. Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь! Храни вас Боже!» — написал Киркоров в соцсетях.

Как Галкин пошутил над Киркоровым

Максим Галкин во время концерта в Израиле снова пошутил над Филиппом Киркоровым. Он высмеял певца и его участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

«Ведь мой ключик невинный открыл не ту дверь. А я и не знал, что тусовка эта будет „голой“, я шел в магазин за „Колой“», — пропел Галкин.

Также шоумен пошутил по поводу пластических операций, которые сделал Киркоров.

«Кто-то пишет: „Вы заметили, у Киркорова после операции ноги совсем иксом стали?“ И кто-то говорит: „Да, это же не грудь, не перешьешь“. А третий говорит: „Почему? Это можно исправить. Просто их надо переставить местами“», — сыронизировал он.

При этом Киркоров неоднократно заступался за Галкина. Например, в 2022 году, когда главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации юмориста, Киркоров обратил внимание на «возрастающую внутреннюю агрессию» в коммуникации между людьми и подчеркнул, что высказывание Симоньян является «нелицеприятным».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

Что известно о проблемах Киркорова с ФНС

По данным Telegram-канала Baza, Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн», а также принадлежащего исполнителю магазина одежды Phill 4 you. На самого Киркорова завели дело за неуплату административного штрафа.

«Налоговая заблокировала счета магазина одежды и творческого центра „Филипп Киркоров корпорейшн“, а на самого певца завели дело за неуплату административного штрафа. Бренд одежды Phill 4 you и „Филипп Киркоров корпорейшн“, принадлежащие Филиппу Киркорову, попали под блокировку 21 марта. Первая фирма управляет бутиком в ТРК Vegas, а вторая занимается „зрелищно-развлекательной“ деятельностью, производит видео и рекламу. Счета магазина одежды Киркорова заблокировали за просроченную задолженность по налогам в 4,2 тысячи рублей. Иронично, что налоговая сама подарила бутику Phill 4 you больше денег, чем его задолженность. В 2020 году, когда из-за пандемии закрывали торговые центры, магазин одежды певца получил от ФНС субсидию в 70 тысяч рублей», — пишет Baza.

Кроме того, по информации канала, «Филипп Киркоров корпорейшн» не сдает декларации и сведения о доходах с 2022 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Филипп Киркоров корпорейшн» тоже провинилась: не сдает декларации и сведения о доходах с 2022 года, в марте ее счета в Сбербанке тоже заблокировали. На них уже накладывали ограничения в декабре 2023 года. ФНС приняла решение ликвидировать компанию из-за недостоверности полученных сведений. Одновременно с наложением ограничений на счета фирм на днях мировой суд в Центральном округе Москвы зарегистрировал административное дело в отношении Филиппа Киркорова, которое предусматривает ответственность за неуплату назначенного ранее административного штрафа. О каком штрафе идет речь, не уточняется», — уточнили авторы публикации.

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