Стало известно, куда пропала и чем сейчас занимается актриса Инга Ильм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актриса Инга Ильм в последний раз снималась в кино в 2003 году. Куда пропала артистка, как и где она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Ильм

Инга Ильм родилась 22 декабря 1971 года в Санкт-Петербурге. Окончила Школу-студию МХАТ.

В 1994 училась в Нью-Йорке в актерской школе Ли Страсберга.

В кино Ильм дебютировала в 1984 году в картине «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Также она снималась в проектах «Глаза», «Луна-парк», «Горячев и другие», «Чайка», «Музыкальный прогноз», «Автобус» и других.

Всего в фильмографии артистки 15 работ.

«Я была настолько ошарашена тем, что не я, а весь мир изменился вокруг меня, что с тех пор жила в таком легком подозрении. Мне все время казалось, что если со мной кто-то разговаривает, то делает это почему-то и зачем-то. Мне пришлось сменить школу. Перейдя в другую уже готовой Машей, я не вызывала у учителей такого сильного раздражения. Правда, я получала много писем. Тогда все обменивались календариками, и у меня была шикарная возможность делать это со всей страной», — рассказывала она про свою популярность в юном возрасте.

Что известно о личной жизни Ильм

Первым мужем Инги Ильм был сценарист и писатель из Ирландии Джерард Майкл МакКарти. В браке родился сын Джейсон Джеральд Александр. Однако в итоге супруги развелись, поскольку не сумели жить на две страны.

Вторым избранником Ильм стал одноклассник подруги Игорь Северцев.

Почему Ильм перестала сниматься в кино, чем занимается сейчас

Инга Ильм последний раз снималась в кино в 2003 году — тогда вышел сериал «Чай, кофе, потанцуем...» с ее участием.

Со вторым мужем Игорем Северцевым артистка создала небольшой издательский дом.

В 2008 году Ильим поступила на факультет истории искусств в МГУ, выбрав в качестве специализации художественную культуру России первой половины XVIII века. Вскоре она поняла, что ее увлекает писательство, и начала публиковаться в научно-популярных журналах.

Спустя время Ильм переехала в Италию. В 2018 году вышла ее книга о Флоренции, Риме и Неаполе, получившая премию «Бродский на Искье».

«Это не путеводитель, серия монологов о том, что мне близко, что тронуло меня в итальянском искусстве. Тем временем я заканчиваю следующую книгу — о путешествии по Сербии. Кажется, я нашла самую комфортабельную для себя форму общения. У меня сумбурная устная речь — наследство от актерства, письменная же дисциплинирует, дает возможность, несмотря на всю мою трепетность, существовать спокойнее и размереннее — доходчиво», — рассказывала артистка.

В 2022 году Ильм вернулась к кинематографу: в качестве автора идеи сериала о художниках «Арт и Факт».

При этом актриса отмечала, что ни одна из ее профессией не осталась в прошлом. По мнению Ильм, каждая их них легла в фундамент, став основой ее сегодняшнего призвания.

«Я никогда не меняла сферы деятельности. Чем бы я ни занималась, всегда занималась искусством. Перед вами последовательный путь. От человека, который умеет принимать мир, пропускать его через себя и разделять со зрителем свои эмоции, к человеку, который способен воспринимать мысль, определять смыслы и растолковывать их, то есть передавать дальше. Я — проводник. Можно сказать: посвятила себя культуре памяти. И театр, и кино, и книга — это ее лики», — объясняла она.

Читайте также:

Как сейчас живет и чем занимается телеведущий Александр Любимов

«Взгляды либеральные, поддерживаю Навального»: как живет Петр Кулешов

Пугачева и Ротару, смерть мужа, два сына: как живет певица Роза Рымбаева