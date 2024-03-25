Грачевский, отсутствие жены и детей, сериалы: где сейчас Александр Лойе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Лойе

Актер Александр Лойе продолжает творческую деятельность. Что известно о личной жизни артиста, в каких проектах он задействован сейчас, почему артист поссорился с Борисом Грачевским?

Чем известен Лойе

Александр Лойе родился 26 июля 1983 года в Москве.

В кино он случайно попал в детском возрасте: когда Лойе вместе с родителями отдыхал в Подмосковье, то заметил съемочную группу картины «Благородный разбойник Владимир Дубровский». До этого он уже снимался в «Ералаше», и его задействовали в нескольких эпизодах фильма.

Также Лойе играл в картинах «Транти-ванти», «Год хорошего ребенка», «Глаза», «Сны», «Молодой Волкодав», «Маршрут», «Снег на голову», «Побег», «Пять невест», «Орлова и Александров», «Я слой», «СМЕРШ. Продолжение» и других. Всего в фильмографии актера более 40 работ.

«Для меня актер — единственно интересная профессия. По-настоящему интересная. Потому что для меня это единственно возможный смысл жизни. В том, чтобы познавать себя и других», — делился артист.

Что известно о личной жизни Лойе

Александр Лойе не афиширует подробности личной жизни.

По данным СМИ, 40-летний артист не был женат и не имеет детей. На данный момент он предпочитает посвящать время работе.

«Люблю компании, друзей, свой определенный близкий круг, очень небольшой, — и с подозрением отношусь ко всем остальным. Люблю побузить, отдохнуть, как все нормальные люди моего возраста, но гораздо больше люблю быть один. И это мне доставляет удовольствие», — признавался Лойе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Лойе

Почему Лойе поругался с Грачевским

Александр Лойе рассказывал о своей ссоре с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским.

«Борис Юрьевич в какой-то момент стал строить из „Ералаша“ бизнес, что было в те времена абсолютно логично и закономерно. И стал по-другому строить отношения с людьми. Это касается не только меня, но и тех, с кем он работал много лет. В моем случае Борис Юрьевич решил мне сообщить, кто меня вывел в люди и кому я всем обязан. Видимо, решив меня тоже приватизировать», — комментировал он aif.ru.

По словам Лойе, Грачевскому не удалось получить от него нужно реакции, поэтому ему перестали поступать звонки с предложениями продолжить съемки в «Ералаше». Тогда Грачевский также заявил, что Лойе «зазвездился и кончился как артист».

Чем сейчас занимается Лойе

Александр Лойе продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в сериалах «Челюскин. Первые», «Гид и большие соблазны» и «Операция „Карпаты“».

«Я не люблю говорить о планах. Это единственное суеверие в актерской профессии, которого я придерживаюсь», — рассказывал Лойе «Газете.Ru».

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