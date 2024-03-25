«Надо выпить водочки — выпью»: куда пропала актриса Татьяна Агафонова

Фото: Тушин Антон/ТАСС

Татьяна Агафонова

Актриса Татьяна Агафонова последний раз снималась в кино в 2019 году. Как и где она живет сейчас?

Чем известна Агафонова

Татьяна Агафонова родилась 8 октября 1963 года в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ в 1985 году.

В кино актриса дебютировала в 1983 году в картине «Одиноким предоставляется общежитие». Также она снималась в проектах «Особый случай», «Рыжий, честный, влюбленный», «Интердевочка», «Затянувшийся экзамен», «Причалы», «Женский день», «Аляска Кид», «Я люблю», «Убить вечер», «Дом Солнца», «Гаражи», «Одинокие сердца», «Челночницы» и других.

Всего в фильмографии Агафоновой более 60 работ.

«Мне предлагали сниматься в каких-то боевиках, где нужно было убивать младенцев. Но страшнее всех было предложение играть в каком-то сериале, где в игорном клубе „расслабляются“ новые русские. Все бандюки должны были на моей заднице, пардон, играть в карты. То есть я должна была в обнаженном виде стоять в позе „ню“, а они — резаться в дурака, матерясь. Я как прочитала сценарий, так обомлела: „Мама дорогая, что происходит с людьми?" Или они после „Интердевочки“ решили, что я на все способна?» — вспоминала она.

Агафонова не была замужем. Детей у 60-летней артистки тоже нет.

«Я же не живу в монастыре. Не отреклась от мирского. Надо будет выпить водочки — выпью, а почему нет, если мне это в кайф», — говорила Агафонова.

Как Агафонова стала председателем колхоза

В 90-е годы, когда кинематограф был в упадке, Татьяна Агафонова решила получить еще одну профессию. Она совмещала учебу на факультете экономики и права с работой. Одно время работала юрисконсультом, возглавляла творческое объединение, торговала запчастями, а также занималась ремонтом машин вместе со своими знакомыми.

«Тогда было очень тяжело. Я не стесняюсь сказать, что порой мне нечего было есть. В 90-е можно было и на панель выходить, настолько положение казалось безвыходным. Денег нет, зато времени свободного полно. Но я, конечно, не хотела до такого доходить», — объясняла актриса.

В 1998 году Агафонова поменяла свою жизнь, став председателем колхоза «Вперед» в Лихославьском районе Тверской области. В тот же период она получила диплом по специльности «менеджер».

В 2007 году она организовала продюсерский центр «Три столицы» и вернулась в актерскую профессию.

С 2009 года артистка приезжала в Гатчину, поскольку стала гендиректором фестиваля «Литература и кино».

Фото: РИА Новости Актриса Татьяна Агафонова (в центре) в фильме Самсона Самсонова «Одиноким предоставляется общежитие»

Почему Агафонова похудела

В 43 года, когда она возглавляла колхоз «Авангард», Татьяну Агафонову разбил инсульт. Тогда она похудела на 50 кг.

«Левосторонний парез был, я восстанавливалась потом, слава богу, помогла актерская профессия и понимание медицинское. На ноги встала через год», — делилась актриса в передаче «Судьба человека».

Чем сейчас занимается Агафонова

Татьяна Агафонова последний раз снималась в кино в 2019 году — тогда вышли картины «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и «Призраки Замоскворечья» с ее участием.

На данный момент она живет в селе Залазино.

«Я стараюсь жить своим хозяйством, все выращиваю сама. Собственно, огород меня и спас в 90-е», — рассказывала Агафонова в эфире шоу «Привет, Андрей!».

Артистка отмечала, что сейчас у нее есть «время пожить».

«Слава богу, сейчас есть время просто пожить. Почитать. Навязать всем на зиму носков и жилеток. Наступил момент, когда можно войти в режим земли. Солнце встало, петухи пропели — ты проснулся, умылся колодезной водой. Сел на веранде. Послушал птиц. Посмотрел, как растет привезенный тобой из Горного Алтая кедр. Вытащил из погреба соленья, колбаску домашнюю... Знаете, организм уже так привык к натуральной еде, что московскую пищу не принимает. Гости приезжают — ложку не могут отложить», — делилась она.

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