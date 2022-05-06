Симоньян объяснила, почему не собирается отвечать Киркорову

Маргарита Симоньян / Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему не станет отвечать Филиппу Киркорову и чем он отличается от Максима Галкина. О причине своего молчания журналистка написала в своём Telegram-канале.

После того, как король российской эстрады жёстко высказался в адрес Симоньян, медиаменеджера буквально засыпали вопросами, почему она не отвечает артисту.

Не отвечу. Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает — это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства — не моя тема, — пояснила главред RT.

Сам Киркоров не ограничился только одним выпадом в адрес Симоньян. Сначала он потребовал не высказывать «слухи и нечистоты» в адрес его друга Максима Галина. А затем ещё раз высказался по поводу происходящего, обратившись к журналистке как к матери троих детей и воззвав к её «порядочности».

Ранее народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал высказывания главы российского телеканала RT Маргариты Симоньян в адрес шоумена Максима Галкина. В эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» она заявила, что считает Галкина, который в феврале этого года покинул страну с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми, геем.