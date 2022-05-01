«Кто дал тебе право»: Киркоров обратился к Симоньян после её слов о Галкине Киркоров осудил Симоньян за критику Галкина

Филипп Киркоров / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал высказывания главы российского телеканала RT Маргариты Симоньян в адрес шоумена Максима Галкина. В эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» она заявила, что считает Галкина, который в феврале этого года покинул страну с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми, геем. По мнению медиаменеджера, он прикрывается браком с певицей «ради обогащения». Киркоров в видеообращении, которое опубликовал StarНit, призвал Симоньян не распространять слухи и сплетни о других людях.

Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право?! Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны и не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен, — заявил Киркоров.

Он призвал избавиться от «шапкозакидательcкого настроя», указав, что только сплочённое общество может справиться с проблемами.

Перестаньте отрезать куски от нашего общества, останется один скелет, на котором с удовольствием спляшут, — добавил он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru предложил Симоньян и Галкину выяснить отношения в прямом эфире. Он думает, что такая перепалка будет «на радость недругам». Продюсер отметил, что для него Алла Пугачёва остаётся великой женщиной. По мнению Пригожина, давать оценку о том, по любви или не по любви Галкин женился на примадонне российской эстрады, не стоит.