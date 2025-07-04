ЗАЭС полностью отключили от внешнего энергоснабжения

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью отключена от внешнего энергоснабжения, сообщает пресс-служба энергообъекта. Уточняется, что это произошло из-за отключения высоковольтной линии «Днепровская» в 750 киловатт. Причины ситуации выясняются.

В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение, — говорится в сообщении.

Оборудование станции в безопасности, в настоящий момент работу ЗАЭС обеспечивают резервные генераторы.

Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории постоянно контролируется, информирует пресс-служба. Фоновые природные значения не превышены и находятся в норме, указывается в сообщении.

Ранее пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что несколько автомобилей получили повреждения у Запорожской АЭС в результате атаки беспилотников на прошлой неделе. Команды агентства были проинформированы о происшествии у пруда-охладителя атомной станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что, если сведения подтвердятся, это будет «совершенно неприемлемой атакой» вблизи крупного ядерного объекта.