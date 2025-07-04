Куда сходить в Москве в выходные 5–6 июля: велогонки ночью и семейный отдых

Экскурсия на Останкинскую телебашню и другие развлечения выходных: куда сходить в Москве

Встречаем июль активно! Выбрали из афиши Москвы на 5 и 6 июля много интересных мероприятий на любой вкус — от премьеры спектакля для детей и новой выставки в Пушкинском музее до мастер-классов по стрельбе из лука и экскурсии на Останкинскую телебашню. Рассказываем, как провести эти выходные с пользой, куда сходить с друзьями или девушкой и как отметить День семьи, любви и верности.

Куда сходить в Москве с девушкой, семьей и друзьями в выходные 5–6 июля: гравюры, Маяковский и фестиваль цветов

Стартовала новая выставка, посвященная нидерландским гравюрам в Пушкинском музее в Москве. Сходите, если хотите узнать, чем они напоминают современные фотографии. А в Третьяковскую галерею отправляйтесь, чтобы полюбоваться работами Александра Дейнеки. Сходить с девушкой можно в пространства, где проводят выставки с использованием современных технологий, например в Futurione на ВДНХ. Тут можно полюбоваться мультимедийными инсталляциями, которые напоминают пейзажи другой планеты.

За красивыми фотографиями с девушкой в Москве отправиться советуем в ГУМ. Тут стартовал традиционный фестиваль цветов.

Во многих театрах и концертных залах столицы сейчас идет очень мало представлений. Все дело в том, что сезон 2024–2025 годов в основном закончился, коллективы уходят на отдых, подготовку новых постановок или уезжают на гастроли. Можете сходить, например, на мюзикл — в МДМ продолжается популярная «Последняя сказка». Театр им. Моссовета покажет нашумевшую постановку Эндрю Ллойда Вебера «Иисус Христос — суперзвезда». А в «Ленкоме» идет спектакль «Маяковский» о знаменитом поэте и его возлюбленной Лиле Брик.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 5–6 июля: Останкинская башня, игры и спектакль в парке

Самое время приобщать даже самых маленьких к театру! Сходить с ребенком в Москве можно на фестиваль «Театральный бульвар», где как раз стартовала детская программа. В парке «Политех» смотрите спектакль «Вафельное сердце» с Юлией Пересильд.

Скалодром: куда сходить с ребенком в Москве Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фестиваль «Лето в Москве» тоже порадует большим количеством детских мероприятий на этой неделе. На Тверском бульваре пройдет целый турнир по игре «Камень. Ножницы. Бумага», в клубе «Москва» можно будет попробовать свои силы в городках, настольном теннисе и на скалодроме. А на Сретенском бульваре в воскресенье дети попробуют поставить собственный кукольный спектакль.

С детьми старше 6 лет сходить в Москве советуем на экскурсию по Останкинской башне. Здесь не только можно побывать на смотровой площадке, но еще изучить мультимедийную выставку и даже запустить в башню молнию — разумеется, не настоящую.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: спорт, дружба народов и День семьи, любви и верности

Сходить бесплатно в Москве на этой неделе можно в Царицыно. Тут в воскресенье состоится традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Гостей ждет насыщенная программа на двух сценах, тематические мастер-классы, спортивные и интерактивные игры, кинопоказы, творческие фотозоны и ретроавтомобили от «Мосфильма». В программе — концерты (участвует даже Николай Басков), мюзиклы, мастер-классы, спортивные и интерактивные игры, семейные спектакли, фотозоны, ретроавтомобили и кинопоказы. Для детей — отдельная сцена и творческие занятия. А еще тут же откроется выставка «Москва в кадре».

В воскресенье сходить бесплатно можно на другой фестиваль — «Дружба народов» на ВДНХ. Организаторы обещают дегустации национальных блюд, концерт, тематические мастер-классы. На Северный речной вокзал отправляйтесь за световыми инсталляциями и водными шоу. Тоже бесплатно!

Для любителей активного отдыха тоже есть несколько любопытных мероприятий. По предварительной регистрации можно поучаствовать в ночном велофестивале в субботу. А в «Лужниках» в ту же дату с утра и до темноты будут отмечать День и ночь московского спорта. Попробуйте себя в большом теннисе, стрельбе из лука, приходите на мастер-классы от известных атлетов.

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