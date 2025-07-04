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04 июля 2025 в 19:43

В российских школах могут отменить оценки по ряду предметов

В Госдуму внесли законопроект об отмене оценок по физкультуре, ИЗО и музыке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вопрос о необходимости пятибалльной шкалы оценок по физкультуре, изобразительному искусству, музыке и труду в школах следует изучить, сказано в проекте постановления, появившемся в базе парламента. С такой инициативой выступили в комитете Госдумы по охране здоровья.

Совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», — сказано в документе.

До этого помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что смысл новой обложки для учебника «Всеобщей истории» для 11-х классов с картиной стыковки «Союз» — «Аполлон» заключается в том, что Россия всегда выступает за сотрудничество. Он добавил, что — по замыслу дизайнера — битвы должны происходить только в спорте.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ по истории может стать обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Президент страны Владимир Путин поддержал эту идею.

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