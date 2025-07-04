Мединский объяснил смысл новой обложки учебника по истории

Смысл новой обложки для учебника «Всеобщей истории» для 11-х классов с картиной стыковки «Союз» — «Аполлон» заключается в том, что Россия всегда выступает за сотрудничество, написал в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский. Он добавил, что по замыслу дизайнера битвы должны происходить только в спорте.

Не нравилась нам всем обложка учебника «Всеобщей истории» для 11-х классов (фреска Ганса Энри в Женеве близ здания ООН). Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников. Поменяли. Теперь первым планом «Союз» — «Аполлон». Фоном суперкубок по хоккею СССР-Канада. Смысл: Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы — только в спорте, — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 90-е годы была утрачена взаимосвязь и единая логика исторического процесса и учебных программ. По словам главы государства, он с удивлением находил в некоторых учебных материалах по истории все что угодно, но не правду. Однако, как обратил внимание Путин, в этом нет ничего удивительного, так как по большей части эти учебники выпускались на иностранные гранты.

До этого ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Путин поддержал эту идею.