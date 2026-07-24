25 июля — икона Божией Матери Троеручицы: история чудотворного образа

Летний период в церковном календаре насыщен важными событиями. Но есть даты, которые отличаются особой благодатной тишиной и глубокой исторической насыщенностью. Вот и дата 25 июля в православном календаре занимает особое место. Ведь в этот день верующие вспоминают великую святыню, неразрывно связанную с именем величайшего богослова и защитника истинной веры — Иоанна Дамаскина. Об иконе Божией Матери Троеручицы, истории ее обретения и чудесах читайте в материале NEWS.ru.

В чем значение иконы Троеручицы

Празднование, которое открывает икона Троеручицы 25 июля, напоминает нам о безграничном милосердии Царицы Небесной и Ее неизменном заступничестве за род человеческий. Икона Божией Матери Троеручицы почитается на протяжении многих столетий, являясь источником утешения для скорбящих, болящих и несправедливо обиженных.

История иконы Троеручицы тесно переплетена с судьбой святого Иоанна Дамаскина, чей личный подвиг стал хрестоматийным примером стойкости перед лицом клеветы. Тесная связь, которую имеют Иоанн Дамаскин и Троеручица, стала основой для появления этого уникального образа, не имеющего аналогов в мировой христианской традиции.

Когда верующие вспоминают, как празднуется икона Троеручицы 25 июля, они обращаются к событиям VIII века, полным драматизма и торжества веры. Именно тогда чудотворная икона Троеручицы обрела свой неповторимый облик, запечатлевший милость Творца. Дата 25 июля в православном календаре напоминает о торжестве правды над ложью, о том, что Бог никогда не оставляет Своих искренних служителей. Глубокое значение и помощь Троеручицы раскрываются через призму этого исторического чуда, показывая, что горячая молитва способна изменить самый неблагоприятный ход событий.

Связь с Иоанном Дамаскином: иконоборчество и оклеветание святого

Центральное место в истории образа занимает преподобный Иоанн Дамаскин. Этот выдающийся богослов и гимнограф жил в VIII веке в Дамаске, столице Омейядского халифата, где занимал высокий пост при дворе. В ту эпоху в Византийской империи разгорелось иконоборчество — движение, отвергавшее почитание священных изображений. Преподобный Иоанн, вдохновленный глубокой верой, написал несколько трактатов в защиту икон, которые быстро распространились по христианскому миру. Его письменные труды стали грозным оружием против ереси, и это не могло остаться незамеченным.

Репродукция фрески Рильского монастыря «Святой Иоанн Дамаскин», XIX век Фото: Юрий Кавер/РИА Новости

Его личные враги, завидовавшие его мудрости, влиянию и близости к правителю, решили погубить его с помощью коварного обмана, использовав политическую напряженность. Клевета была направлена не только против конкретного человека, но и против самого принципа защиты святынь, который он отстаивал в своих богословских трактатах.

Враги подделали письмо, якобы написанное Иоанном византийскому императору. В этом фальшивом послании содержалось предложение выдать арабский гарнизон Дамаска и сдать город войскам ромеев. Письмо было искусно подброшено халифу, который, не зная о подлоге и доверяя своему сановнику, пришел в неистовую ярость. Иоанн был вызван на суд, где его публично оклеветали, обвинив в государственной измене. Несмотря на все попытки Дамаскина оправдаться, указать на фальсификацию и апеллировать к своей многолетней службе, гнев правителя был неумолим.

В качестве сурового и показательного наказания халиф приказал отсечь правую кисть руки святому и повесить ее на центральной площади для всеобщего обозрения. Это событие стало тяжелейшим испытанием для верующего сердца, но именно оно предварило великое чудо. Испытание болью, унижением и несправедливостью должно было стать почвой для проявления особой милости Царицы Небесной. Святой, переживая глубокое страдание, не впал в ропот или отчаяние. Его вера осталась непоколебимой, а сердце устремилось к Богу в горячей всепобеждающей молитве.

Чудесное исцеление отсеченной руки

Оставшись один в своей комнате, святой Иоанн обратился к единственной Заступнице, не оставив надежды даже в моменты крайнего отчаяния и физической боли. Перед ним находился почитаемый им святой образ Пресвятой Богородицы, написанный, по древнему преданию, еще при Ее земной жизни евангелистом Лукой. Он приложил отсеченную кисть к своему запястью и со слезами молился Царице Небесной о даровании исцеления. Его молитва была столь горячей, искренней и проникнутой полным смирением, что он вскоре уснул от физического и эмоционального изнеможения. Во сне ему явилась Пресвятая Богородица. Она с любовью и состраданием взглянула на страдальца и произнесла слова, полные утешения и назидания: «Рука твоя исцелена, но отныне ты должен трудиться ею только для защиты Церкви, написания полезных книг и прославления Бога».

Чудесное исцеление отсеченной руки Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Проснувшись, Иоанн с изумлением и радостью обнаружил, что его рука совершенно цела. Не было ни шрамов, ни следов недавней ампутации, ни даже малейшей боли. Суставы двигались свободно, а сила вернулась к ней в полном объеме, словно она никогда и не была отделена от тела. Это событие навсегда связало его имя с этим святым ликом, положив начало новому этапу в истории христианского искусства и богословия.

Присоединение серебряной руки к иконе

Благодарность святого за полученную милость не имела границ и требовала материального выражения. Понимая, что исцеление произошло исключительно по молитвам Царицы Небесной, он решил запечатлеть это чудо навсегда, чтобы последующие поколения знали о заступничестве Божией Матери. Иоанн заказал искусным ювелирам и мастерам точную копию своей исцеленной правой руки, выполненную из чистого серебра. Эту серебряную кисть он с благоговением прикрепил к нижней части образа, под двумя кистями, на традиционном изображении Богородицы.

Так появился уникальный визуальный элемент, который навсегда изменил восприятие этого лика и выделил его среди множества других изображений. Икона Божией Матери Троеручицы обрела свое окончательное, узнаваемое имя и неповторимый облик. Этот жест стал не просто данью уважения или личной благодарностью, но и вечным напоминанием для всех поколений христиан о том, что Бог слышит молитвы страждущих и способен мгновенно изменить естественный ход вещей. Серебряная рука навсегда осталась на святом лике, свидетельствуя о милости Творца и силе материнского заступничества.

Икона Божией Матери Троеручицы Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Иконография Троеручицы: три кисти рук

Визуальный облик святыни относится к классическому иконографическому типу «Одигитрия» (Путеводительница). Божия Матерь изображена по пояс, Ее правая рука с благоговением указывает на Богомладенца Христа, сидящего на Ее левой руке. Однако главной отличительной чертой, делающей этот образ уникальным, является изображение третьей руки.

Серебряный рельеф, прикрепленный святым Иоанном, находится под двумя написанными кистями, словно поддерживая их или присоединяясь к ним в молитве. Эта третья рука символизирует человеческую благодарность, память о чуде и участие самого святого в событии. Она не является частью канонического письма, но органично вплетена в сакральное пространство образа, освящена временем и молитвами.

Многие списки, которые создавались впоследствии в разных странах, также воспроизводили эту особенность, включая в композицию три кисти. Это подчеркивает, что чудотворная икона Троеручицы является не просто историческим артефактом или музейной реликвией, но и живым свидетельством заступничества. Иконография передает глубокую идею о том, что молитва и труд человека всегда встречаются с благодатью Божией. Три руки как бы говорят о том, что к человеческим усилиям, к нашему немощному служению всегда прибавляется сила Вышних, делающая нас способными на великие дела ради славы Божией.

Почитание и чудеса образа

Первоначальный образ, написанный, по святому преданию, еще евангелистом Лукой, впоследствии хранился в Иерусалиме, а затем был перенесен в Сербию. В XIII веке святой Савва Сербский, направляясь на Святую гору Афон, получил этот святой лик в дар от сербских правителей. Привезя его в Хиландарский монастырь, он столкнулся с необычным и чудесным событием, которое определило дальнейшую судьбу обители. Во время ночной молитвы ему явилась Царица Небесная и произнесла слова, полные власти и любви: «Отныне Я буду Настоятельницей этой обители, а ты и братия будьте послушны Моему слову».

С тех пор икона Божией Матери Троеручицы занимает совершенно особое, исключительное место в монастырском уставе и повседневной жизни братии. Она не просто стоит в храме на аналое, но ежедневно торжественно переносится на место настоятеля. Даже когда в монастыре избирается новый игумен, трон остается пустым, а святой лик занимает центральное место, символизируя мистическое присутствие Самой Богородицы во главе общины.

Почитание и чудеса образа Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Это уникальная традиция, которая сохраняется на Афоне по сей день и привлекает внимание паломников со всего мира. Многочисленные исцеления, дарованные через этот лик, подтверждают его особую благодатную силу. Люди:

получали избавление от тяжелых болезней;

находили утешение в скорбях;

разрешали запутанные жизненные ситуации;

обретали мир в душе.

Значение и помощь Троеручицы для верующих невозможно переоценить, ведь она является верной Заступницей в самых безнадежных ситуациях, когда человеческие средства уже исчерпаны.

Молитвы перед иконой Троеручицы

Обращаясь к Царице Небесной перед этим святым ликом, верующие находят утешение, поддержку и неиссякаемую радость. Молитва перед ней особенно действенна при:

болезнях рук, ног;

различных недугах опорно-двигательного аппарата;

параличах и травмах.

Однако люди приходят к ней не только за физическим исцелением телесных немощей. Значение и помощь Троеручицы раскрываются и в глубоких духовных нуждах. Она:

подает мудрость в сложных жизненных обстоятельствах;

защищает от клеветы, несправедливости и злых умыслов;

укрепляет в вере и терпении.

Когда человек оклеветан, когда его труды обесцениваются, а правда скрыта от окружающих, обращение к этому образу приносит желанное утешение и разрешение ситуации. Царица Небесная, однажды исцелившая руку Своего защитника, не оставляет и ныне тех, кто с верой призывает Ее имя.

Тропарь и кондак, посвященные этому празднику, звучат в храмах, напоминая о неизреченном милосердии Бога и Его Пречистой Матери. Верующие ставят перед святым ликом свечи, возливают ароматный елей и просят о здравии душ и телес, о спасении и вечной жизни.

Этот образ учит тому, что даже в моменты самого глубокого отчаяния и несправедливого страдания мы не должны терять надежду на милость Творца. История святого Иоанна Дамаскина доказывает, что Бог способен превратить зло в благо, а скорбь — в радость, если мы сохраняем верность Ему. Память об этом чуде живет в веках, вдохновляя новые поколения на подвиг веры, терпения и искренней благодарности за каждый дарованный день и каждую возможность послужить истине.

Ранее мы рассказали об истории обретения и чудесах Казанской иконы Божией Матери.