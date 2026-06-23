В христианском календаре есть даты, наполненные особенным, тихим светом. Одна из них — 24 июня, когда православная церковь чествует чудотворную икону Божией Матери «Достойно есть», также именуемую «Милующая». Для большинства верующих людей этот день — прекрасная возможность отложить суету, заглянуть в сердце и обратиться к Небесной Заступнице. Праздник в честь иконы «Достойно есть» 24 июня собирает в храмах тысячи людей, ведь лик имеет удивительную историю, а обращение к нему приносит утешение в тяжелых обстоятельствах.

Знание таких дат помогает верующим узнать о полезных и важных датах в христианском календаре, вовремя соприкоснуться с духовной мудростью и укрепить свои силы. Понимание глубокого смысла, который несет в себе икона Божией Матери «Милующая», значение которой раскрывается через искреннее покаяние и милосердие, помогает нам стать добрее к окружающим. В этой статье мы собрали для вас проверенные факты, суть традиции празднования именно 24 июня и духовные советы, которые сделают этот день осознанным и светлым.

История обретения образа и ангельское пение

История обретения образа «Милующая» уходит корнями в X век и неразрывно связана со святой горой Афон. В одной из келий вблизи Кареи трудился старец-иеромонах со своим послушником. Одним из июньских вечеров 982 года старец отправился на всенощное бдение, а молодой последователь остался в скиту. Ночью в дверь постучал незнакомый монах. Ученик принял странника, проявив христианское гостеприимство, и они на пару принялись молиться.

24 июня — праздник иконы Божией Матери «Достойно есть»: история и чудеса Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда пришло время величать Пресвятую Богородицу, местный инок затянул песнь «Честнейшую Херувим». Однако гость остановил его и молвил, что в их местах этот тропарь славят иначе, начиная его словами: «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу...» Как только незнакомец начал петь этот текст, произошло настоящее чудо иконы «Достойно есть»: стоявшая в комнатушке икона Божией Матери «Милующая» вдруг засияла небесным светом, а юный насельник не смог сдержать слез от умиления.

Послушник захотел записать молитву, чтобы сохранить эти дивные слова, но под рукой не оказалось бумаги. Тогда гость совершил следующее:

взял каменную плиту, бывшую в келье;

провел по ней пальцем, и камень под его рукой размягчился, словно пластилин;

четко вывел на камне текст небесного гимна и повелел отныне петь его всем христианам.

После загадочный гость мгновенно стал невидимым. Плиту с начертанными буквами доставили в Протат — главный орган управления Афона. Так история обретения образа «Милующая» подтвердила свое ангельское происхождение, ведь таинственным гостем оказался сам архангел Гавриил, посланный Богом, чтобы подарить человечеству новую величальную песнь.

Значение иконы «Милующая» и о чем молятся

На иконе Пресвятая Богородица держит Богомладенца на правой руке, а в руках у Них находится свиток с текстом пророчества. Лик Девы Марии исполнен неизреченной кротости, любви и сострадания к человеческому роду. Глубинное значение иконы Божией Матери «Милующая» заключается в бесконечной милости Царицы Небесной к кающимся грешникам. Это образ материнской любви, которая готова простить любые наши слабости и ошибки, если мы искренне стремимся исправить свою жизнь.

Значение иконы «Милующая» и о чем молятся Фото: Shutterstock/FOTODOM

Люди приходят к этому образу со своими самыми сокровенными печалями. Размышляя, о чем молятся иконе «Достойно есть», важно помнить: Божия Матерь слышит любой искренний вздох, но чаще всего перед этим образом просят о конкретных духовных и житейских нуждах.

Особое молитвенное предстояние перед этим ликом совершается в следующих случаях:

исцеление от тяжелых телесных и душевных недугов;

избавление от затяжной депрессии, уныния и душевной скорби;

дарование мира, взаимопонимания и согласия в семье;

вразумление детей и наставление их на праведный жизненный путь.

Главное, с чем нужно подходить к образу, — это смирение. Наша искренняя молитва, соединенная с желанием жить по заповедям, обязательно найдет отклик. Икона «Достойно есть» и праздник в честь нее 24 июня напоминают нам, что милосердие Божие безгранично, а Матерь Света всегда готова стать нашей надежной Заступницей перед престолом Всевышнего.

Чудеса, совершаемые от иконы

За столетия почитания образа зафиксировано огромное количество благодатных знамений. Первое и самое главное чудо иконы «Достойно есть» — это само размягчение каменной плиты архангелом Гавриилом. Но и в последующие века списки с этого образа являли удивительную силу, спасая верующих от неминуемой гибели, эпидемий и стихийных бедствий.

24 июня — праздник иконы Божией Матери «Достойно есть»: история и чудеса Фото: Shutterstock/FOTODOM

Летописи донесли до наших дней множество свидетельств помощи Царицы Небесной через этот лик. Например:

спасение урожаев: в периоды страшной засухи на Афоне крестные ходы с этой иконой не раз приносили на землю обильные, спасительные дожди;

исцеление безнадежно больных: зафиксированы случаи, когда люди, страдающие параличом, получали полное выздоровление после помазания маслом от лампады, горящей перед образом;

избавление от пагубных зависимостей: молитва перед этой иконой помогала многим обрести твердую волю и победить тяжелые духовные недуги.

И по сей день верующие, приходящие к спискам чудотворного лика с чистым сердцем, находят утешение. Проблемы, казавшиеся неразрешимыми, чудесным образом улаживаются, а в душу возвращается долгожданный мир.

Где находится чудотворный образ «Достойно есть»

Для многих паломников важно знать, где находится икона «Достойно есть», чтобы по возможности поклониться первообразу. Оригинал иконы никогда не покидал Святую гору Афон, он хранится в главном храме Кареи — административного центра Афона. Лик установлен в алтаре на горнем месте, и перед ним непрестанно теплится лампада.

Между тем для русских верующих утешением служит то, что благодатные списки образа находятся во многих соборах нашей страны. Один из, пожалуй, самых известных и почитаемых пребывает в Санкт-Петербурге, в храме в честь иконы Божией Матери «Милующая» на Васильевском острове. Также чтимые списки можно встретить в столице нашей Родины и иных крупных городах. Зная, где находится икона «Достойно есть», вы можете спланировать паломническую поездку или просто посетить ближайший храм, где есть этот образ, чтобы принести свои молитвы.

Храм иконы Божией Матери «Милующая» в Санкт-Петербурге Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Богослужения и традиции празднования 24 июня

В этот памятный день во всех православных храмах совершаются праздничные богослужения. Церковные традиции празднования 24 июня предписывают набожным людям начинать утро с посещения литургии. Храмы в эту дату часто украшают живыми цветами в знак любви и почтения к Пресвятой Богородице. В этот день обязательно поется тот самый ангельский гимн, который принес на землю архангел Гавриил.

Проводя этот день осознанно, важно соблюдать простые христианские традиции:

исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн, предварительно подготовившись к этому духовно;

уделить время делам милосердия: помочь нуждающимся, навестить одиноких родственников или сделать небольшое пожертвование;

провести день в мире с ближними, избегая ссор, осуждения, пустых споров и обид.

Народные традиции празднования 24 июня гармонично переплетались с церковными: люди старались в этот день не заниматься тяжелым трудом на земле без необходимости, посвящая время духовным размышлениям и семейному общению. Это прекрасный повод собраться за общим столом, поговорить о важности взаимной поддержки и проявить тепло к тем, кто рядом. Икона Божией Матери «Милующая», значение которой напоминает о важности прощения, призывает каждого стать милосерднее.

Молитвы перед иконой

Главное в общении с Богом и Его Пречистой Матерью — это искренность. Но церковная молитвенная традиция сохранила для нас прекрасные слова, помогающие настроить ум и сердце на правильный лад. Ниже приведены тексты, которые вы можете прочесть дома, перед домашним иконостасом, или в храме.

Где находится чудотворный образ «Достойно есть» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молитва первая (главная)

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Молитва вторая (о заступничестве)

О Пресвятая и Милостивая Госпоже Богородице! Призри на нас, грешных, и умилосердись над немощами нашими. Прими моления наша и избави нас от всяких бед, скорбей и напастей. Исцели болезни душ и телес наших, даруй мир в домы наша и благослови всякое доброе начинание. Буди нам Заступницей и Утешительницей во все дни жизни нашея, да славим имя Твое и Сына Твоего во веки веков. Аминь.

Пусть этот светлый праздник принесет в ваши дома мир, душевное тепло и твердую уверенность в том, что мы никогда не остаемся одни со своими бедами — у нас есть Любящая Мать, готовая всегда прийти на помощь.

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