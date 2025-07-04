«Большие деньги»: Трамп сделал заявление по возобновлению пошлин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с завтрашнего дня Белый дом начнет рассылать уведомления о возобновлении пошлин, пишет The New York Times. Для ряда государств их размер будет достигать 70%. Первоначально американский лидер ввел тарифы в отношении десятков стран в апреле и приостановил их действие на 90 дней для обсуждения отдельных сделок.

Мы начнем рассылать письма в разные страны с завтрашнего дня. Размер пошлин будет варьироваться от 60% или 70% до 10% и 20%, — сказал Трамп.

Он отметил, что это «большие деньги» для страны. Однако, по мнению главы государства, США предлагают «выгодную сделку».

Ранее Financial Times сообщала, что китайские компании нашли способ обойти американские пошлины, введенные Трампом. По данным газеты, экспортеры из КНР массово используют схему DDP (delivered duty paid), в рамках которой самостоятельно оплачивают все расходы, включая таможенные сборы. При этом для минимизации платежей компании искусственно занижают стоимость товаров или намеренно искажают их описание.