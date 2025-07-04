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04 июля 2025 в 18:41

Семья купила роскошный дом с жутким прошлым

Newsweek: американской семье продали служивший похоронным бюро дом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья из американского штата Висконсин купила по дешевке — за $300 тысяч (23,6 млн рублей) — построенный в Викторианскую эпоху роскошный дом, не зная, что в прошлом в здании располагалось похоронное бюро, передает Newsweek. В частности, продавец не стал упоминать об этом жутком факте.

Площадь дома, который находится в хорошем районе, составляет 418 квадратных метров. О том, что в нем находилось похоронное бюро, жена узнала, когда увидела в гараже пандусы для транспортировки тел, сказано в материале. Чтобы понять, для чего они, американка изучила историю дома в интернете. Семья не нашла жутким тот факт, что теперь живет в бывшем похоронном бюро. Им нравится иметь недвижимость с интересным прошлым.

Ранее сообщалось, что жительница Калифорнии во время подготовки к похоронам своего 80-летнего дяди обнаружила в гробу совершенно незнакомого человека и пришла в ужас. Тело мужчины к траурной церемонии готовили в Harrison-Ross Mortuary. Персонал бюро сначала отказался признавать ошибку, но после предъявления фотографий покойного согласился с фактом подмены.

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