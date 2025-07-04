В Евросоюзе признали Россию ведущей державой в мире

Большая часть молодых людей из Евросоюза и Великобритании причисляют Россию к одной из трех ведущих в мире держав, передает «Независимая газета» со ссылкой на результаты опроса германского фонда TUI. Этой позиции придерживаются почти 57% опрошенных.

Только в ЕС к тройке самых влиятельных стран РФ относят 42% опрошенной молодежи. Чаще всего к мировым державам причисляют США, Россию и Китай (83%, 57% и 75% соответственно). При этом чаще всего влияние Москвы признают в Греции, Италии и Франции (66%, 58% и 57% соответственно).

По сравнению с прошлогодним опросом количество респондентов, признающих величие России, выросло на 12 пунктов. При этом Евросоюз стали реже причислять к тройке сильнейших. В Испании снижение составило 9 пунктов — до 36%. Отмечается, что большинство опрошенных (51%) верят в укрепление роли ЕС при проведении основополагающих изменений.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что абсолютное большинство россиян (80%) считают Россию великой страной. Респонденты уверены: ее можно понять, лишь веря в особое предназначение государства. Также 55% опрошенных считают РФ самой развитой или одной из топ-10 развитых стран мира.