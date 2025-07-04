Совфед ввел штрафы за несообщение в военкомат о переезде

В июле 2025 года Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за несообщение о переезде в военкомат. Теперь за нарушение порядка воинского учета предусмотрены существенные штрафы — от 10 000 до 20 000 рублей. Закон касается всех граждан, обязанных встать или стоять на воинском учете.

В этой статье разберем, какой штраф за несообщение в военкомат о переезде, кого именно он касается, как правильно уведомлять военкомат и что изменилось по сравнению с предыдущими нормами.

Какие штрафы теперь грозят за нарушение?

Принятый закон о штрафах за несообщение о переезде напрямую дополняет статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) новой частью — 2.1. Эта часть вводит административную ответственность за следующее:

несообщение гражданином в установленный законом срок сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией;

либо неявку в военный комиссариат после переезда (также при отсутствии регистрации).

Размер штрафа за такое нарушение теперь составляет от 10 000 до 20 000 рублей. Это существенно больше прежнего уровня ответственности, когда нарушителям грозило всего от 1000 до 5000 рублей.

Таким образом, штраф за несообщение о переезде стал заметно ощутимее — особенно для тех, кто регулярно переезжает или проживает не по месту постоянной регистрации.

По словам юристов, принятые меры направлены на повышение дисциплины в вопросах воинского учета. Как указано в пояснительной записке к закону, только в 2023 году к ответственности по статье 21.5 КоАП РФ были привлечены более 47 000 человек, из которых более 28 700 получили реальные штрафы, а около 18 300 — предупреждение.

Кто обязан сообщать о переезде?

По действующему законодательству обязанность сообщать в военкомат о переезде ложится на всех граждан, подлежащих воинскому учету, а именно:

военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет;

граждан, прошедших военную службу и состоящих на учете;

офицеров запаса и лиц, зачисленных в мобилизационный резерв;

студентов, обучающихся по программам военной подготовки (военные кафедры и учебные центры).

Особо стоит отметить, что даже если регистрация на новом месте отсутствует, сам факт фактического проживания по новому адресу считается основанием для уведомления военкомата. Именно поэтому закон сформулирован как наказание за несообщение о переезде, не подтвержденное регистрацией.

При этом законодатель подчеркивает, что неважно, где именно находится новое место пребывания — в пределах одного города, региона или другой части России, — при смене адреса гражданин обязан уведомить военкомат в течение 14 календарных дней.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как правильно уведомить военкомат?

Закон позволяет гражданам сообщать о переезде двумя способами:

Через портал «Госуслуги» — самый удобный и быстрый способ. В личном кабинете следует выбрать соответствующую услугу, указать новое место пребывания, дату переезда и подтвердить отправку. Лично в военный комиссариат — необходимо обратиться по новому адресу (или по старому, если не удалось переехать с регистрацией) и предоставить заявление об изменении данных.

Важно соблюдать двухнедельный срок после переезда. Именно по истечении этого срока в случае отсутствия уведомления возникает состав административного правонарушения и начинает действовать закон о штрафах за несообщение о переезде.

Также важно понимать: наличие временной регистрации не отменяет обязанности явиться или сообщить в военкомат. Ответственность может наступить даже при наличии прописки, если данные не были переданы своевременно.

Обсуждение штрафов за несообщение военкомату о переезде

После принятия закона об ужесточении ответственности за несвоевременное информирование военкомата о смене места пребывания тема вызвала широкий общественный резонанс. Граждане и правовые специалисты в ходе обсуждения штрафов за несообщение военкомату о переезде обратили внимание на то, что значительная часть подобных правонарушений ранее оставалась незамеченной из-за трудностей с фиксацией факта смены места жительства.

В большинстве случаев речь идет о переезде без регистрации — например, при временном проживании в другом городе или регионе без оформления временной прописки. Именно в таких ситуациях нередко возникают нарушения: человек живет по новому адресу, но официально не сообщил об этом в комиссариат.

Ранее штраф составлял от 1000 до 5000 рублей и воспринимался как малозначительный. Новые штрафы за несообщение в военкомат о переезде увеличивают размер «наказания» в 2–4 раза, что, по мнению законодателей, должно усилить дисциплину и повысить уровень соблюдения правил воинского учета. Также подчеркивается, что ужесточение санкций — это не просто мера устрашения, а инструмент формирования правовой ответственности граждан.

Важно понимать, что своевременное сообщение в военкомат — это не формальность, а обязанность, выполнение которой обеспечивает точность государственной базы данных и помогает избежать серьезных последствий в будущем. Закон призван сделать учет более прозрачным, а самих граждан — более внимательными к своим обязанностям перед государством.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о штрафах за несообщение о переезде: зачем он нужен?

По сути, новый закон о штрафах за несообщение о переезде — это часть более широкой реформы воинского учета. Он был принят на фоне изменения подхода к военной службе, цифровизации документооборота, а также усиления контроля над движением военнообязанных внутри страны.

Сенаторы подчеркивают: меры не направлены на ужесточение в целом, а лишь на обеспечение прозрачности и актуальности базы данных военнообязанных граждан. По данным Минобороны, более 60% нарушений в сфере воинского учета связано именно с несообщением информации о смене места жительства.

Теперь государство получает рычаг, позволяющий заставить граждан соблюдать правила: какой штраф за несообщение в военкомат о переезде — это уже не риторический вопрос, а вполне конкретная сумма.

Итоги: что важно помнить?

С 2025 года за несообщение в военкомат о переезде (без регистрации и неявкой) предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей.

Штрафы касаются всех военнообязанных граждан, включая резервистов и студентов военных кафедр.

Уведомление должно быть сделано в течение 14 дней после переезда — через портал «Госуслуги» или лично в военкомат.

Закон вступает в силу с момента официального опубликования.

Это часть усиления контроля и обновления данных по воинскому учету в России.

Если вы планируете смену места жительства — не забудьте выполнить свои обязанности. Штрафы за несообщение в военкомат о переезде стали серьезнее, и теперь даже короткая задержка может обойтись недешево.