Раскрыто состояние сотрудника ДПС, раненного в Нальчике

Сотрудник ДПС, получивший множественные ножевые ранения при нападении в Нальчике, пребывает в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава Кабардино-Балкарии. Его готовят к переводу в реанимационное отделение для дальнейшего лечения.

Пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после инцидента. Организацию экстренной операции лично курировал прибывший в медучреждение министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Рустам Калибатов. Ситуация с раненым полицейским находится на личном контроле главы КБР Казбека Кокова.

Пострадавший сотрудник ДПС <…> поступил с многочисленными ножевыми ранениями и находился в крайне тяжелом состоянии. <…> Специалисты провели необходимые манипуляции. <…> Его планируется перевести в отделение реанимации для последующего лечения, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что стрельба в Нальчике началась с обычной проверки документов нарядом дорожно-патрульной службы. По обнародованной информации, из машины, которую остановил сотрудник ДПС, внезапно выскочил мужчина с ножом и с ходу атаковал полицейского, нанеся ему тяжелые ранения. При этом задержание одного из нападавших попало на видео.