Задержание одного из нападавших на полицейского в КБР попало на видео

Задержание одного из нападавших на полицейского в КБР попало на видео Опубликовано видео задержания одного из нападавших на наряд ДПС в Нальчике

Telegram-канал Mash опубликовал кадры задержания одного из мужчин, напавших на наряд ДПС в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики. По данным источника, второй злоумышленник был ликвидирован.

На видео видно, как мужчину настигают сотрудники полиции, он поднимает руки вверх. После этого силовики кладут злоумышленника на землю и скручивают его.

Ранее глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков сообщил, что нападавшие на наряд ДПС в Нальчике использовали холодное оружие. По его словам, один из злоумышленников уничтожен, получившему ранение полицейскому оказывают необходимую помощь.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что в Нальчике произошла стрельба — двое вооруженных мужчин напали на сотрудника ДПС. По данным источника, полицейский тяжело ранен, врачи борются за его жизнь.

Telegram-канала SHOT также сообщает о ликвидации одного из нападавших и задержании второго. Как пишет канал, оба были сторонниками «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).