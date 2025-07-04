Колье ценой с трехкомнатную квартиру: как на таможне выявляют контрафакт

Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России

Колье ценой с трехкомнатную квартиру: как на таможне выявляют контрафакт

Сотрудники Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления (ЦЭКТУ) отмечают, что качество ввозимых в Россию подделок ювелирных украшений, монет, брендовой одежды и прочего контрафакта сильно выросло в последние годы. Теперь они вынуждены тщательнее проверять все ввозимые в Россию товары.

По словам экспертов, все чаще приходится изымать продукцию, подлинность которой невозможно определить визуально. Помимо специального оборудования, в ЦЭКТУ хранятся разнообразные ценности: старинные иконы, предметы искусства, эксклюзивное колье стоимостью как трехкомнатная квартира в центре Москвы, а также уникальное французское ружье, вероятно, сохранившееся со времен Наполеона.

За пять месяцев 2025 года экспертами ЦЭКТУ проведено более 12,8 тысячи экспертиз и исследований в отношении 321 тысячи единиц товаров. По их результатам возбуждено более 2200 уголовных дел, в федеральный бюджет доначислено более 1,4 миллиарда рублей.

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