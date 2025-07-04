Колье ценой с трехкомнатную квартиру: как на таможне выявляют контрафакт
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления (ЦЭКТУ) отмечают, что качество ввозимых в Россию подделок ювелирных украшений, монет, брендовой одежды и прочего контрафакта сильно выросло в последние годы. Теперь они вынуждены тщательнее проверять все ввозимые в Россию товары.
По словам экспертов, все чаще приходится изымать продукцию, подлинность которой невозможно определить визуально. Помимо специального оборудования, в ЦЭКТУ хранятся разнообразные ценности: старинные иконы, предметы искусства, эксклюзивное колье стоимостью как трехкомнатная квартира в центре Москвы, а также уникальное французское ружье, вероятно, сохранившееся со времен Наполеона.
За пять месяцев 2025 года экспертами ЦЭКТУ проведено более 12,8 тысячи экспертиз и исследований в отношении 321 тысячи единиц товаров. По их результатам возбуждено более 2200 уголовных дел, в федеральный бюджет доначислено более 1,4 миллиарда рублей.
Подробнее о том, как работают эксперты-криминалисты на таможне, — в фотогалерее NEWS.ru.
Иконы и историческое оружие в лаборатории отдела искусствоведческой экспертизы Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Масс-спектрометр сверхвысокого разрешения в лаборатории отдела экспертизы товаров органического происхождения Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время проверки подлинности продуктов питания в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Старинные монеты в лаборатории отдела искусствоведческой экспертизы Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Старинная монета в лаборатории отдела искусствоведческой экспертизы Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист в лаборатории отдела экспертизы товаров органического происхождения Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист в лаборатории отдела экспертизы товаров органического происхождения Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Долларовая купюра в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения подлинности банкнот в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время проверки оружия в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru