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04 июля 2025 в 22:00

Колье ценой с трехкомнатную квартиру: как на таможне выявляют контрафакт

Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления (ЦЭКТУ) отмечают, что качество ввозимых в Россию подделок ювелирных украшений, монет, брендовой одежды и прочего контрафакта сильно выросло в последние годы. Теперь они вынуждены тщательнее проверять все ввозимые в Россию товары.

По словам экспертов, все чаще приходится изымать продукцию, подлинность которой невозможно определить визуально. Помимо специального оборудования, в ЦЭКТУ хранятся разнообразные ценности: старинные иконы, предметы искусства, эксклюзивное колье стоимостью как трехкомнатная квартира в центре Москвы, а также уникальное французское ружье, вероятно, сохранившееся со времен Наполеона.

За пять месяцев 2025 года экспертами ЦЭКТУ проведено более 12,8 тысячи экспертиз и исследований в отношении 321 тысячи единиц товаров. По их результатам возбуждено более 2200 уголовных дел, в федеральный бюджет доначислено более 1,4 миллиарда рублей.

Подробнее о том, как работают эксперты-криминалисты на таможне, — в фотогалерее NEWS.ru.

Иконы и историческое оружие в лаборатории отдела искусствоведческой экспертизы Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Иконы и историческое оружие в лаборатории отдела искусствоведческой экспертизы Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Масс-спектрометр сверхвысокого разрешения в лаборатории отдела экспертизы товаров органического происхождения Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Масс-спектрометр сверхвысокого разрешения в лаборатории отдела экспертизы товаров органического происхождения Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время проверки подлинности продуктов питания в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист во время проверки подлинности продуктов питания в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Старинные монеты в лаборатории отдела искусствоведческой экспертизы Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Старинные монеты в лаборатории отдела искусствоведческой экспертизы Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Старинная монета в лаборатории отдела искусствоведческой экспертизы Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Старинная монета в лаборатории отдела искусствоведческой экспертизы Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист в лаборатории отдела экспертизы товаров органического происхождения Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист в лаборатории отдела экспертизы товаров органического происхождения Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист в лаборатории отдела экспертизы товаров органического происхождения Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист в лаборатории отдела экспертизы товаров органического происхождения Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Долларовая купюра в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Долларовая купюра в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист во время определения цены и подлинности ювелирных изделий в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время определения подлинности банкнот в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист во время определения подлинности банкнот в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенный эксперт-криминалист во время проверки оружия в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист во время проверки оружия в лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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