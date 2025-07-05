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05 июля 2025 в 01:00

Макрон раскрыл детали важного звонка Путину

Макрон назвал важным для Франции состоявшийся телефонный разговор с Путиным

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Недавно состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был чрезвычайно важен для национальных интересов Франции, заявил глава страны Эммануэль Макрон во время визита в Сен-Жермен-ан-Ле (Ивелин), чьи слова приводит телеканал BFMTV. По словам политика, беседа была сосредоточена на двух ключевых международных вопросах.

Макрон подчеркнул необходимость такого диалога для обеспечения стабильности. Он объяснил, что инициатива звонка исходила от Парижа, а основной целью было обсуждение ситуации вокруг Ирана, а также критической важности сохранения действующего Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Он выразил готовность содействовать. Было очень важно заручиться этим согласием, поскольку Франция также несет ответственность за обеспечение стабильности, — заявил Макрон.

Помимо иранской тематики, лидеры обсудили затяжной украинский конфликт. Макрон констатировал, что по этому вопросу стороны откровенно изложили свои принципиальные разногласия. Он добавил, что говорить о прогрессе в переговорах по Украине пока преждевременно, так как первоочередными шагами должны стать прекращение огня и возобновление полноценного диалога между сторонами конфликта.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис саркастично назвал Макрона «гением дипломатии». Так эксперт прокомментировал звонок французского президента российскому коллеге. Меркурис напомнил Макрону о его низком статусе в Москве.

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