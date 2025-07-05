В российском регионе ввели режим беспилотной опасности

В Пензенской области власти объявили угрозу возможной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», — написал он.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) введены временные ограничения. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, ведомство намерено обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.

До этого Кореняко информировал, что аэропорт Перми (Большое Савино) возобновил работу в штатном режиме. Прием и отправка самолетов приостанавливались в целях обеспечения безопасности полетов. Министерство территориальной безопасности Пермского края объявило в регионе режим «беспилотной опасности». Ведомство приняло такое решение из-за зафиксированных инцидентов с участием БПЛА в соседних областях.

Кроме того, временные ограничения на работу также вводились в аэропорту Ижевска. Воздушная гавань некоторый период времени не принимала и не отправляла рейсы.