Не только Карнавал. Кто еще из звезд стал жертвой скандала с интимными фото

Не только Карнавал. Кто еще из звезд стал жертвой скандала с интимными фото

В пятницу, 4 июля, стало известно, что мошенники, которые шантажировали блогера Валю Карнавал ее «голыми» фото, уже найдены и понесут наказание. Кто еще из звезд столкнулся с подобным и что грозит любителям выкладывать интимные кадры знаменитостей в Сеть — в материале NEWS.ru.

Валю Карнавал сфотографировали голой в раздевалке

Телефон Вали Карнавал не был взломан, фанатки блогера тайно сняли ее в раздевалке в спортзале. Одна из них переслала эротический фотосет бойфренду. Он придумал схему, как заработать на «голых» фото. Парень создал в Telegram анонимную группу и начал угрожать Вале, что отправит туда фото, если она не заплатит. Карнавал сразу обратилась в полицию. Шантажистов нашли, им грозят реальные сроки.

У Анны Асти взломали телефон ради «голых» фото

Певица Анна Асти столкнулась со взломом телефона. В 2024 году в Сеть попали интимные фото и видео певицы. Артистка назвала произошедшее грубым нарушением ее частной жизни и попыткой подорвать ее репутацию. Исполнительница уточнила, что последние полгода жила в «настоящем кошмаре» — с июля она с мужем Стасом Юркиным подвергалась шантажу, с пары требовали большую сумму денег. Ее размер Анна не огласила.

«Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — добавила артистка.

Как попали в Сеть интимные кадры Джигурды с Волочковой

В Сеть попали страстные танцы Никиты Джигурды и балерины Анастасии Волочковой. На кадрах шоумен трогал экс-приму Большого театра за интимные места. Когда контент попал в интернет, Волочкова поссорилась с Джигурдой. Пользователи Сети подумали, что звезды это сделали сами, чтобы привлечь внимание к своим персонам. Позже, по словам балерины, она узнала, что помощник Никиты «слил» видео.

Анастасия Волочкова Фото: Социальные сети

Кому могла отправлять интимные фото Ольга Бузова

«Голые» фото певицы и телеведущей Ольги Бузовой попали в Сеть в 2016 году. Тогда она переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ольга утверждала, что этот контент она сняла для одного друга юности, но не знала, что кадры могут попасть в Сеть.

Помимо снимков, в интернете была опубликована ее переписка с актером Дмитрием Нагиевым. Многие сочли, что кадры интимного характера она отправляла именно ему.

Как Наташа Королева и Сергей Глушко стали героями интимного скандала

Видео с участием Тарзана (Сергея Глушко) и его жены певицы Наташи Королевой попало в Сеть более 10 лет назад. Артистка призналась прессе, что их гаджеты взломали и требовали 50 тысяч, иначе контент попадет в интернет. Супруги не стали платить.

Когда шантажисты не получили свое, они выложили видео. Пользователи Сети решили, что Тарзан и Королева сделали это сами, чтобы хайпануть и привлечь к себе внимание. Депутат Госдумы Виталий Милонов даже предлагал лишить певицу звания заслуженной.

«То, что за телефоном Сергея специально охотились, это явно. Мы поняли это, еще когда пропал телефон, а бумажник с деньгами остался. Вероятно, похитители понимали, что у такого видного хлопца явно найдут в телефоне что-нибудь интересное… Они просто не ожидали, что им будет настолько интересно», — так позже комментировала ситуацию Королева.

Портрет Наташи Королевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как можно поймать мошенников, которые публикуют чужие «голые» фото

Сейчас такие преступления не только расследуют, но и быстро находят шантажистов, как в случае с Валей Карнавал. Ребята, которые хотят заработать на нюдсах, редко оказываются профессиональными хакерами, поэтому оставляют «цифровые следы». Адвокат Мария Шевцова утверждает, что именно по таким неосторожным действиям органы и находят мошенников.

«Правильная тактика в таких ситуациях — не поддаваться на шантаж, зафиксировать доказательства и обратиться в правоохранительные органы. Важно понимать, что переписка, где содержатся угрозы и требования, — это полноценное доказательство в уголовном процессе. Она может быть приобщена к делу, особенно если оформлена надлежащим образом: через нотариуса, с участием адвоката либо зафиксирована с сохранением цифровых метаданных», — объяснила эксперт NEWS.ru.

Как могут наказать мошенников за интимные фото

Шевцова утверждает, что, как, например, в случае с Валей Карнавал, при обнародовании доказательств мошенников могут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса России, которые подразумевают внушительные сроки и тюремное заключение.

«Здесь сразу несколько уголовно наказуемых деяний. Во-первых, незаконная съемка в раздевалке и последующее распространение (или угроза распространения) интимных материалов — это нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). За это предусмотрено до двух лет лишения свободы. Во-вторых, шантаж с целью получения денег — это вымогательство (ст. 163 УК РФ), и в зависимости от обстоятельств — вплоть до 15 лет лишения свободы, особенно если действовала группа лиц по предварительному сговору», — сказала адвокат.

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