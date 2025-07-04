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04 июля 2025 в 23:39

Движение по серой ветке метро в Москве приостанавливали

Дептранс: интервалы движения по серой ветке метро увеличивали для проверок

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Временное увеличение интервалов движения поездов произошло на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (серой ветке) Московского метрополитена. Столичный департамент транспорта в Telegram объяснил это необходимостью проверки инфраструктуры.

Как уточнили в ведомстве, на определенном отрезке линии движение было полностью приостановлено. Поезда не курсировали между станциями «Савеловская» и «Отрадное». В обратном направлении, от «Отрадного» к центру города, составы следовали, но пассажирам пришлось ждать их дольше обычного из-за увеличенных интервалов.

На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры, — говорилось в сообщении.

Работы по проверке инфраструктуры, потребовавшие таких мер, были проведены в оперативном режиме. Сообщение об их начале было опубликовано в 22:11 мск, они закончились в 22:32 мск.

Благодаря этому движение поездов на проблемном участке серой ветки удалось восстановить в относительно короткие сроки. В настоящее время поезда курсируют по всему маршруту Серпуховско-Тимирязевской линии в штатном режиме, без задержек и перерывов.

Ранее сообщалось, что станцию метро «Новомосковская» могут переименовать в «Станкин». С соответствующей рекомендацией кабинет министров обратился к московской администрации. Рядом со станцией планируется возведение современного кампуса МГТУ «Станкин».

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