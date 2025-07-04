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04 июля 2025 в 17:11

Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»

Политолог Перенджиев: Трамп ведет себя как главная героиня «Служебного романа»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ведет себя как героиня актрисы Алисы Фрейндлих из фильма «Служебный роман», чье неодобрение указывало на качество сапог, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, недовольство главы Белого дома действиями России относительно Украины свидетельствует о верности решений Москвы.

Когда такие, как Трамп или [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru), чем-то недовольны или расстроены, значит, что мы все делаем правильно. Если бы их все устраивало и они были довольны — значит, что-то где-то мы делали неправильно, а раз они расстроены и печалятся, то все правильно. Надо действовать и дальше. Помните, как в фильме «Служебный роман»? «Как вам сапоги? // Очень вызывающе. // Значит, хорошие сапоги, надо брать». Так и здесь: если всем не нравится, значит, мы на правильном пути, — сказал Перенджиев.

Он уточнил, что Трамп мог высказать неодобрение после разговора с президентом России Владимиром Путиным на эмоциях. По словам политолога, глава Белого дома является опытным бизнесменом и привык получать то, что хочет, однако в данной ситуации подобный сценарий невозможен.

Что касается Украины, то уж точно все не будет происходить так, как ему хочется, потому что Путин будет всегда отстаивать национальные интересы. Мы специальную военную операцию начали не для того, чтобы угодить Трампу, а чтобы реализовать свои интересы и защитить их. Путин это и объяснил, или по крайней мере пытался объяснить. Если Трамп что-то недопонимает или его не все устраивает — это понятно, потому что он американец. Действовать со стороны интересов США — это его задача, — добавил Перенджиев.

Он отметил, что недовольство Трампа не указывает на дальнейший отказ от переговоров. По словам политолога, диалог будет продолжаться на фоне активного продвижения Вооруженных сил России, так как США и Европа захотят договориться с РФ.

Ранее Трамп выразил глубокое недовольство ситуацией вокруг Украины. По итогам переговоров с Путиным глава Белого дома констатировал полное отсутствие прогресса в разрешении кризиса.

Дональд Трамп
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Украина
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