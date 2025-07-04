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04 июля 2025 в 19:50

Стало известно, с чего началась перестрелка в Нальчике

Очевидцы сообщили, что стрельба в Нальчике началась с обычной проверки ДПС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стрельба в Нальчике началась с обычной проверки документов нарядом дорожно-патрульной службы, сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника, из машины, которую остановил сотрудник ДПС, внезапно выскочил мужчина с ножом и с ходу атаковал полицейского, нанеся ему тяжелые ранения.

На помощь коллеге бросились проезжавшие мимо полицейские патрульно-постовой службы — стражи порядка были вынуждены открыть огонь на поражение. По последним данным, один нападавший нейтрализован, второй задержан.

Ранее глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков сообщил, что нападавшие на наряд ДПС в Нальчике использовали холодное оружие. По его словам, один из злоумышленников уничтожен, получившему ранение полицейскому оказывают необходимую помощь.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что в Нальчике произошла стрельба — двое вооруженных мужчин напали на сотрудника ДПС. По данным источника, полицейский тяжело ранен, врачи борются за его жизнь.

Telegram-канала SHOT также сообщает о ликвидации одного из нападавших и задержании второго. Как пишет канал, оба были сторонниками «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

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