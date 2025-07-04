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04 июля 2025 в 20:00

«Хороший закон» для мигрантов, ребенок-террорист, пылающие ТЦК: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал отбросить «игры в толерантность» в миграционной политике и предложил нанести тотальный удар по мигрантам, Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов подростка, инсайдеры узнали о новой тактике подрыва боеспособности ВСУ — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Какие меры борьбы с мигрантами предложил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов представил законопроект, направленный на борьбу с бесконтрольной миграцией. Презентуя документ, чиновник отметил, что бездействие властей в этой сфере воспринимается в текущих условиях как слабость и игры в толерантность.

«Все наши игры в толерантность, так же как и наше бездействие, воспринимаются в текущих условиях как слабость», — объяснил он.

Глава Крыма отметил, что изучил инициативы ведомств в части миграционного вопроса и сформировал свои предложения. По его мнению, в первую очередь необходимо запретить мигрантам привозить в Россию семьи, а также исключить возможность получения гражданства на основании трудовой визы.

«Мы свои предложения направляем <…> по ужесточению мер в части миграционной политики. И для доклада президенту [РФ Владимиру Путину] в адрес первого заместителя [министра] МВД РФ тоже направил аналогичное предложение в части той же самой, касающейся ограничений ввоза семей [мигрантов], ограничений ситуации по получению гражданства. Для формирования доклада президенту, потому что знаю, что глава государства лично держит руку на пульсе, занимается лично этим вопросом», — сказал Аксенов в видео.

Глава Крыма Сергей Аксенов Глава Крыма Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мае чиновник объяснил, по какому принципу нужно пускать мигрантов в Россию.

«Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — заявил Аксенов.

Тогда же он призвал пресекать любые попытки формирования анклавов. А иностранцев, нарушивших закон, немедленно выдворять за пределы РФ.

«Уверен, ужесточение миграционной политики — это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности. <…> Миграционная политика в Российской Федерации должна быть ужесточена, а трудовая миграция должна максимально контролироваться государством», — добавил глава Крыма.

Ранее за запрет привозить иностранцам семьи высказался глава СКР Александр Бастрыкин. Вместе с тем он обратился к Госдуме с вопросом, когда же будет принят «хороший закон».

«Самое главное — никаких жен, детей, бабушек и мужей. Трудовой мигрант приезжает сюда работать», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, по мнению Бастрыкина, работодателям следует заключать контракты с мигрантами на один год, после чего они должны убывать на родину.

Не только законодательство ужесточается в отношении мигрантов в последнее время, но и подход к ним у силовиков. В конце декабря сообщалось о планирующемся тотальном разгроме диаспор, а в первую очередь — их лидеров, которые стали влиять еще и на внутреннюю политику страны, поддерживая оппозиционные движения и подпитывая антиправительственные настроения.

К борьбе МВД и СКР с этнической преступностью недавно подключилась ФСБ. Глава спецслужбы Александр Бортников в феврале на аппаратном совещании поручил создать для этого отдельное подразделение, сообщал Telegram-канал INSIDER BLACK. Это подразделение во взаимодействии с другими силовыми структурами должно уничтожить связанные с диаспорами преступные группировки.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За что несовершеннолетнего внесли в список террористов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов 14-летнего Амира Шагатова, следует из информации на сайте ведомства. Подросток стал самым молодым человеком в этом списке.

Согласно обнародованным данным, Шагатов родился 13 апреля 2011 года в Оренбурге. Информация о том, за какие именно действия или связи несовершеннолетний попал в перечень террористов, официально не приводится. Этот случай стал беспрецедентным из-за юного возраста фигуранта.

С момента внесения в список Росфинмониторинга Шагатов, как и другие лица из перечня, столкнется с серьезными ограничениями. Он не может принимать участие в выборах, распространять любую информацию в интернете, пользоваться рядом финансовых услуг. Подростку также запрещено организовывать публичные мероприятия.

Одновременно с Шагатовым в перечень Росфинмониторинга были внесены 15-летний оренбуржец Тимофей Лубенец и 17-летний Вадим Тукашев из Соль-Илецкого района Оренбургской области. О том, что им инкриминируется, силовики также не сообщают.

Примечательно, что у перечисленных подростков напротив фамилий стоят «звездочки». Как пишут аналитики, это значит, что против них возбудили уголовное дело по террористической статье.

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: ФСБ/РИА Новости

По состоянию на 3 июля 2025 года, список Росфинмониторинга содержит сведения о 816 организациях и 17 820 физических лицах, признанных террористами или экстремистами.

1 июля в список Росфинмониторинга были внесены еще трое юношей младше 20 лет. Так, речь идет о белгородцах, самому младшему из которых только исполнилось 15 лет — он уроженец Старого Оскола. Двум другим подросткам — 17 и 19 лет.

При этом всего за июнь 2025 года Росфинмониторинг пополнил перечень террористов и экстремистов на 285 человек. Масштабное обновление списка стало рекордным.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в ноябре 2024 года, тогда список пополнили 272 человека. Рост в июне связали с добавлением большого количества уроженцев Украины. Речь идет о западных регионах соседней страны, добавили в Росфинмониторинге.

Как новая тактика ВС РФ положит конец истерике Киева

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что в ночь на 3 июля ВС РФ нанесли комбинированные удары по военным целям в четырех областях Украины. Мониторинг противника насчитал 52 БПЛА, запущенных с территории России. Ударные БПЛА поразили цели в Одесской, Сумской, Харьковской областях и на территории ДНР, оккупированной ВСУ.

Отдельного внимания заслуживает удар по ТЦК в Полтаве, где зафиксирован массированный прилет «Гераней». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Это не первый подобный удар. Если наши будут чаще бить по ТЦК и полицейским участкам, нарушая процесс отлова простых украинцев для отправки на фронт, то это выведет популярность Владимира Путина на Украине на первое место», — иронизирует Царев.

Сотрудник спецслужб Украины на месте ТЦК Сотрудник спецслужб Украины на месте ТЦК Фото: Социальные сети

Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой якобы на источник в Кремле сообщил, что ТЦК стали одними из приоритетных целей для поражения российской армией.

«Кремль будет наносить удары по зданиям ТЦК в первую очередь на юго-востоке, далее в центре и на севере Украины. Западную Украину трогать не будут, так как там больше тех, кто „топит“ за продолжение войны, а значит, пусть ТЦК на Западной Украине работают на все 100%. <…> В Кремле могут принять решение о массированном нанесении удара по всем зданиям ТЦК на юго-востоке, а возможно, в течении недели и по центру/северу страны», — говорится в публикации.

Тем временем спикер Сухопутных войск Украины поспешил заявить, что атаки на ТЦК преследуют цель срыва мобилизации по всей стране.

Telegram-канал «Военная хроника» указывает на нюансы новой тактики российских ударов с воздуха.

«Фиксируется устойчивая тенденция: на каждую приоритетную цель теперь закладывается не менее трех дронов, которые подходят с разных направлений и под разными углами атаки. Задача, видимо, не просто попасть, а гарантированно уничтожить объект, и такое количество дронов применяется с компенсацией на промахи и с перекрестным углом поражения для пробоя уцелевших преград. Такой элемент новой огневой архитектуры повышает нагрузку на ПВО и делает даже неполное поражение функционально разрушительным», — считают авторы канала.

Сообщения о налете дронов на здание ТЦК вызвали неожиданную реакцию у пользователей украинского сегмента соцсетей. В Telegram-каналах они не скрывают своей радости.

«Тэцэкунам земля стекловатой»; «Если каждый прилет будет по ТЦК и Верховной раде, конфликт закончится быстрее»; «Если Россия будет бить по ТЦК и блокпостам, ее войска будут встречать караваями и цветами», — пишут комментаторы.

Telegram-канал INSIDER-T сообщает, что в Кремле якобы восприняли приостановку поставок американских систем ПВО и ракет Украине как «уникальное окно возможностей», в том числе и для ударов по ТЦК.

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Путин лично дал команду резко нарастить производство и массированные налеты дронов по всей линии фронта. В июне только официально по украинским позициям выпущено свыше пяти тысяч беспилотников — такого шквала ВСУ еще не видели. Цель — максимально истощить остатки украинской ПВО, вынудить тратить дорогие западные ракеты на дешевые дроны и вскрыть позиции оставшихся комплексов. В ближайшие недели, по информации из Генштаба, ожидается массированный удар по ключевым объектам, чтобы сломить оборону ВСУ и навязать Киеву ультиматум на своих условиях», — утверждает источник.

США прекратили поставки Украине всей военной помощи, а не только отдельных категорий вооружения, заявили накануне анонимные украинские чиновники изданию The Economist. Как пишет Politico, Пентагон не уведомил об этом Госдепартамент США и конгрессменов, саму Украину и Европу.

The New York Times пишет, что остановка поставок оружия дает четкий сигнал: США выходят из конфликта на Украине.

Удары по ТЦК случились после первого за три года телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Le Monde пишет, что Макрон проинформировал о контакте с Путиным канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Мы знали, что план заключался в том, чтобы обсудить прекращение огня на Украине, и было важно, чтобы союзники были едины в своей позиции», — сообщил источник в немецком правительстве.

Наблюдатели выражают надежду на то, что четкая позиция России по украинскому конфликту и решение США из него выйти вразумят нового канцлера ФРГ и французского президента.

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