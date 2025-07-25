Прибывающих в Россию мигрантов призвали самих отвечать за образование детей Глава СПЧ Фадеев: мигранты должны сами отвечать за образование своих детей

Мигранты, прибывающие в Россию, должны сами обеспечивать образование своих детей, такое мнение высказал глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, которые приводит KP.RU, сегодня в стране большое число детей иностранцев, не охваченных школьным обучением. Фадеев отметил, что этим они нарушают права других учеников.

Если хотите, чтобы они ходили в российскую школу — предпримите усилия по изучению языка, обеспечьте необходимую подготовку и поддержку. Или пусть учатся у себя дома, чтобы не нарушать образовательный процесс и права других детей, — убежден он.

Фадеев высказался против практики формирования замкнутых этнических анклавов в России. Он подчеркнул, что в 21-м веке все дети должны получать образование. Однако вместо этого сегодня в стране много несовершеннолетних, которые не ходят в школу.

Они на рынках, на базарах. Часто девочки не ходят в школу. Родители говорят: «А зачем? Еще немножко подрастет — и замуж выдадим». А нам в России не надо этого, — добавил Фадеев.

Ранее глава СПЧ призвал выдворять из России мигрантов, не обеспечивающих обучение своих детей в школах. По его словам, на данный момент в стране находятся около 785,5 тысячи несовершеннолетних иностранцев, но только 24,5% из них посещают образовательные учреждения.