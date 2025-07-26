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26 июля 2025 в 08:45

Патрушев назвал причину угроз Калининграду со стороны руководства НАТО

Патрушев: НАТО стремится военным способом нарушить целостность России

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев/РИА «Новости»

НАТО стремится нарушить территориальную целостность России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, которые приводит РИА Новости, на это указывают угрозы со стороны Альянса в адрес Калининградской области.

Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран — членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России, — считает он.

Ранее издание Baijiahao написало, что президент России Владимир Путин будет готов пойти на жесткие меры, если появится угроза Калининграду. Таким образом российский лидер достал «кувалду» на глазах у всего мира, отмечается в статье.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс представляет собой инструмент конфронтации. Он напомнил, что политический блок настроен враждебно по отношению к РФ. Реакция Москвы последовала в ответ на провокационные заявления командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью, который сказал о готовности Альянса «стереть с лица земли» российский эксклав.

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