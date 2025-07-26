НАТО стремится нарушить территориальную целостность России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, которые приводит РИА Новости, на это указывают угрозы со стороны Альянса в адрес Калининградской области.

Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран — членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России, — считает он.

Ранее издание Baijiahao написало, что президент России Владимир Путин будет готов пойти на жесткие меры, если появится угроза Калининграду. Таким образом российский лидер достал «кувалду» на глазах у всего мира, отмечается в статье.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс представляет собой инструмент конфронтации. Он напомнил, что политический блок настроен враждебно по отношению к РФ. Реакция Москвы последовала в ответ на провокационные заявления командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью, который сказал о готовности Альянса «стереть с лица земли» российский эксклав.