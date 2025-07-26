Крах обороны Красноармейска и новые дроны-пауки: новости СВО к утру 26 июля

Российские войска прорвали украинскую оборону под Красноармейском (Покровском), выйдя к окраинам города. Минобороны России не комментировало информацию.

Диверсионные группы ВС РФ активно действуют в тылу противника. Там они дезорганизуют работу стратегически важных объектов ВСУ, в том числе железнодорожных станций. Российские бойцы 15-й мотострелковой бригады продвигаются к Покровску с юга, 5-я гвардейская бригада имени Захарченко идет с севера.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 25 июля, читайте в материале NEWS.ru.

ВС России продвигаются на юг от Варатино в Сумской области

Российские военнослужащие, взяв под контроль Варатино в Сумской области Украины, продвигаются на юг от этого населенного пункта, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВСУ покинули часть своих позиций.

Участок фронта между Алексеевкой и Яблоновкой, с которыми граничит Варатино, стал самым успешным для ВС РФ на этой неделе, подчеркнул Марочко. Он отметил, что речь идет о Сумском направлении.

Медведчук озвучил единственный вариант будущего для Украины

Единственной возможностью для будущего украинского народа станет воссоединение с Россией, заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, это будет мощный исторический процесс, который уже сейчас начался с шести регионов.

Политик добавил, что президент Украины Владимир Зеленский практически потерял страну, уничтожив ее экономику, разрушив институты государства и поправ законы. Половина граждан сбежала от такой власти, подчеркнул он.

В РФ анонсировали создание производства сеткомета против дронов

Российская компания «КПБ Полет» завершила разработку улучшенной версии ручного сеткомета «Паук» 2.0, предназначенного для борьбы с вражескими дронами. Модель получила металлическое усиление в центральной части и модернизированные снаряды, что позволило увеличить дальность поражения до 30 метров.

Разработчики пояснили, что доработки были выполнены по запросам бойцов, так как противник начал использовать боеприпасы, поражающие живую силу на расстоянии до 20 метров. Сейчас пробная партия устройства проходит испытания, включая апробацию в зоне спецоперации. После успешного завершения тестов планируется запуск серийного производства. Компания также отметила международный спрос на российские разработки: уже поступали запросы из Казахстана, Вьетнама и Китая, а первая партия сеткометов отправлена в Африку.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска «прогрызают» Октябрьское направление

Российские войска уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении со взятием под контроль Новоэкономического в ДНР. По его словам, которые приводит пресс-служба военного ведомства, ВС РФ улучшают позиции и действуют с примерной стойкостью.

Белоусов отметил вклад военнослужащих в проведение военной спецоперации, подчеркнув их стойкость, профессионализм и верность долгу. Он также поблагодарил российских бойцов за верность Отечеству.

Военэксперт ответил, сколько времени может занять взятие Красноармейска

Переход Красноармейска под полный контроль Вооруженных сил России может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, на ход боевых действий влияет множество факторов.

Он объяснил, что бой в городской черте Красноармейска является одним из самых сложных видов общевойскового боя. По словам военного эксперта, существует множество вариантов ведения боевых действий.

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