Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 26 июля

Украинский беспилотник нанес удар по центру Горловки, в результате чего один из жилых домов получил повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в поселке Победа, расположенном в Центрально-Городском районе.

В Кременной Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины ранен пенсионер 1946 года рождения, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, снаряд попал во двор частного дома, где находился пострадавший.

«Мирный житель 1946 года рождения госпитализирован с тяжелыми осколочными ранениями», — написал дипломат.

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов-камикадзе на село Случовск Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Удар был нанесен по населенному пункту в Погарском районе, пострадавшие — мужчина и женщина.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случовск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

В Курской области работающий комбайн подорвался на мине ВСУ в селе Борщень Большесолдатского района, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, водителя с осколочным ранением головы увезли в больницу.

«Сегодня работающий комбайн подорвался на мине в селе Борщень Большесолдатского района. 36-летний водитель получил осколочное ранение головы. Он доставлен в больницу», — написал Хинштейн.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Два человека получили легкие травмы в результате падения обломков украинских беспилотников в вагоны проходящего через город пассажирского поезда в Тимашевске Краснодарского края, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев. Он добавил, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, специалисты экстренных и специальных служб.

«Двоим пострадавшим оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию», — написал губернатор края.

На территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план «Ковер», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Жителям региона рекомендуют следить за официальными обновлениями и соблюдать необходимые меры предосторожности.

«На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план „Ковер“», — написал глава региона.

Telegram-канал SHOT пишет, что около семи взрывов прогремело в пригороде Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, предварительно, сработала система ПВО по дронам ВСУ «Лютый». Минобороны России и местные власти не комментировали ситуацию.

Жители рассказали SHOT, что видели яркие вспышки в небе и слышали звуки пролета. Кроме того, SHOT выяснил, что хлопки слышали люди из города Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск.

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