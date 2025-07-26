Продвижение под Сумами и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 26 июля

Продвижение под Сумами и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 26 июля

Российские военнослужащие, взяв под контроль Варатино в Сумской области Украины, продвигаются на юг от этого населенного пункта, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВСУ покинули часть своих позиций. Что известно об этом и других успехах российской армии к утру 26 июля?

ВС России продвигаются на юг от Варатино в Сумской области

«Создана довольно серьезная линия фронта, на этом широком участке идет продвижение. Кроме того, украинские боевики на некоторых участках оставили свои позиции. Межпозиционное пространство увеличилось. Следовательно, этим будут пользоваться наши военнослужащие, чтобы продвигаться дальше», — констатировал аналитик.

Участок фронта между Алексеевкой и Яблоновкой, с которыми граничит Варатино, стал самым успешным для ВС РФ на этой неделе, подчеркнул Марочко. Он отметил, что речь идет о Сумском направлении.

Командира группы полка ССО ликвидировали на Сумском направлении

В зоне СВО ликвидировали командира группы 4-го полка Сил специальных операций Владислава Урбановича, сообщает украинское издание «Свой Кривой Рог». Капитан ВСУ погиб на Сумском направлении.

«На Сумщине погиб капитан ВСУ Владислав Урбанович. Ему навеки 23 года. С конца мая 2025 года был назначен командиром группы 4-го полка ССО», — говорится в материале.

Ликвидацию Урбановича подтвердил и источник ТАСС в российских силовых структурах.

Кадыров раскрыл детали работы FPV-расчетов

Российские операторы БПЛА ежедневно уничтожают огневые точки ВСУ в районе села Работино на Ореховском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, военнослужащие наносят «невосполнимый ущерб противнику».

«Группа операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки выявляет огневые точки и укрепы укрофашистов, а также фиксирует любые передвижения врага. После за дело принимаются наши FPV-расчеты. Они и камня на камне не оставляют от позиций противника, техники и живой силы», — написал Кадыров.

ВС России прорвали оборону ВСУ под Красноармейском

Российские войска прорвали украинскую оборону под Красноармейском (Покровском), выйдя к окраинам города, передает Telegram-канал SHOT. Минобороны России не комментировало информацию.

В материале говорится, что диверсионные группы ВС РФ активно действуют в тылу противника. Там они дезорганизуют работу стратегически важных объектов ВСУ, в том числе железнодорожных станций. Как пишет SHOT, российские бойцы 15-й мотострелковой бригады продвигаются к Покровску с юга, 5-я гвардейская бригада имени Захарченко идет с севера.

Награжденного Зеленским военнослужащего ВСУ «аннигилировали»

Награжденный украинским президентом Владимиром Зеленским военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Мороз был уничтожен в понедельник, 21 июля, сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале. Минобороны России не комментировало информацию.

«Иван Мороз на свою голову получил побрякушку из рук Зеленского, как черную метку, и скоро был аннигилирован», — написал он.

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