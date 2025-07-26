«Серьезная линия фронта»: Марочко описал обстановку под Сумами Марочко: ВС России продвигаются на юг от Варатино в Сумской области

Российские военнослужащие, взяв под контроль Варатино в Сумской области Украины, продвигаются на юг от этого населенного пункта, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВСУ покинули часть своих позиций.

Создана довольно серьезная линия фронта, на этом широком участке идет продвижение. Кроме того, украинские боевики на некоторых участках оставили свои позиции. Межпозиционное пространство увеличилось. Следовательно, этим будут пользоваться наши военнослужащие, чтобы продвигаться дальше, — констатировал аналитик.

Участок фронта между Алексеевкой и Яблоновкой, с которыми граничит Варатино, стал самым успешным для ВС РФ на этой неделе, подчеркнул Марочко. Он отметил, что речь идет о Сумском направлении.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России зашли в Покровск в Донецкой Народной Республике. По данным канала, в настоящее время там фиксируются боевые столкновения. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Также стало известно о взятии российскими войсками под контроль Новоэкономического. Военкор Александр Коц выразил мнение, что благодаря этому ВС РФ смогут занять выгодные позиции в районе Красноармейска и Мирнограда — последних крупных городов, подконтрольных украинской армии на «условном Центральнодонецком направлении».